Ескалацията на конфликта в Близкия изток доведе до безпрецедентен хаос във въздушното пространство на региона и блокира хиляди пътници, сред които и много българи. В предаването „Твоят ден“ председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков коментира ситуацията, рисковете за авиационния сектор и възможните сценарии за възстановяване на полетите.

По думите на Иванджиков въздушното пространство в голяма част от Близкия изток е практически затворено. Основни авиокомпании като Emirates, Qatar Airways и Etihad са спрели полетите си, а хиляди полети са анулирани.

Анализатор: Конфликтът в Иран може да донесе на Русия около 5 млрд. долара на месец от петрол

„Никой не може да даде прогноза кога точно ще бъдат възстановени редовните полети. Дори и да има анонс за отваряне на въздушното пространство, ситуацията е изключително динамична и решенията се променят в рамките на часове“, посочи той.

По информация към момента има очаквания въздушното пространство над Дубай да бъде отворено, но експертът изрази скептицизъм, тъй като вече е имало случаи на излетели самолети, които впоследствие са били принудени да се върнат заради нова ескалация.

Голяма част от самолетите на авиокомпаниите от Обединените арабски емирства и Катар са паркирани на различни летища по света - в Атина, Рим, Истанбул и други градове. Някои полети са били пренасочени, а други са кацали междинно за презареждане, за да се приберат обратно в базите си.

„Дори при възстановяване на полетите, извозването на всички блокирани пътници ще отнеме време - поне месец при оптимистичен сценарий“, прогнозира Иванджиков.

Той посочи, че правителството на ОАЕ е поело ангажимент да покрива разходите за хотели и храна на блокираните пътници, което облекчава ситуацията, но не намалява стреса и несигурността.

Според авиационния експерт част от пораженията в региона са нанесени от дронове, а не толкова от ракети. Засега пистите и основната инфраструктура на летищата не са сериозно повредени, което дава възможност при стабилизиране на обстановката те сравнително бързо да възобновят работа.

Въпреки това той предупреди, че летищата остават потенциална мишена и препоръча на пътниците да не се струпват там, а да изчакват в хотелите си и да следят официалната информация от авиокомпаниите и Министерството на външните работи.

Изтребител се разби близо до американска военна база в Кувейт

Един от вариантите за евакуация е договарянето на т.нар. мирни въздушни коридори. По думите на Иванджиков това изисква координация между множество държави - включително Иран, САЩ, Израел, Катар и ОАЕ.

„Трябва да се постигне договорка за определен времеви прозорец, в който цивилни самолети да могат да излетят и да извозят пътници. Това е сложен дипломатически процес“, обясни той.

Иванджиков направи паралел със ситуацията по време на пандемията от COVID-19. Продължителното паркиране на самолети води до сериозни технически и финансови последствия - необходимост от допълнително обслужване, части и консумативи, както и ангажиране на ремонтни бази.

„Колкото по-дълго самолетите стоят на земята, толкова по-трудно и по-скъпо ще бъде връщането им в експлоатация“, предупреди той.

Според него вече се наблюдава ръст в цената на горивата с около 20%, което неминуемо ще доведе до поскъпване на самолетните билети. Освен това, ако кризата се проточи седмици или месец, могат да възникнат проблеми с намирането на достатъчно места за дългосрочно паркиране на самолетите.

В края на разговора Иванджиков обърна внимание и на рязкото увеличение на кибератаките. По данни на експерти по сигурността атаките в засегнатите държави са нараснали многократно - с до 600 пъти, като рискът не се ограничава само до региона, а засяга и Европа.

Изтребител се разби близо до американска военна база в Кувейт

Той подчерта необходимостта бизнесът и държавните институции да бъдат изключително внимателни и да засилят мерките си за киберсигурност в условията на разрастващ се военен конфликт.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова