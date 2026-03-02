Изтребител се разби близо до американска военновъздушна база в Кувейт, съобщава "Си Ен Ен". На видео, чиято геолокация е потвърдена от американската медия, се вижда как машината, обхваната от пламъци, пада от небето, завъртайки се.

Вероятно самолетът е паднал на разстояние около 10 километра от базата на САЩ "Али Ал Салем" в Кувейт. Все още не е ясно защо се е разбил изтребителят нито към военновъздушните сили на коя държава принадлежи.

Двумоторният изтребител съответства на модел F-15E или F/A-18, показва анализът на видеото, направен от "Си Ен Ен". Кувейт също разполага с изтребители F/A-18.

Редактор: Станимира Шикова