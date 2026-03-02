Трима от простреляните са в критично състояние

Трима души бяха убити, а 14-има - ранени, при стрелба в бар в град Остин, щата Тексас.

Началникът на градската полиция Лиза Дейвис заяви на пресконференция, че в ранните часове на понеделник служители на реда са се отзовали на сигнал за стрелба в "Булфордс" - популярна бирария в града. Въоръжен с огнестрелно оръжие мъж атакувал дошлите на място полицаи. Органите на реда отвърнали на огъня и убили нападателя.

Една от версиите, по които работят разследващите, е терористичен акт.

Ръководителят на местната служба за спешна помощ Робърт Лъкриц каза, че медиците, изпратени на местопрестъплението, са заварили три трупа. Простреляните са хоспитализирани, като трима от тях са в критично състояние.

Редактор: Дарина Методиева
Източник: Николай Велев, БТА

