Трима от простреляните са в критично състояние
Трима души бяха убити, а 14-има - ранени, при стрелба в бар в град Остин, щата Тексас.
Началникът на градската полиция Лиза Дейвис заяви на пресконференция, че в ранните часове на понеделник служители на реда са се отзовали на сигнал за стрелба в "Булфордс" - популярна бирария в града. Въоръжен с огнестрелно оръжие мъж атакувал дошлите на място полицаи. Органите на реда отвърнали на огъня и убили нападателя.
Една от версиите, по които работят разследващите, е терористичен акт.
DEADLY RAMPAGE: The FBI says the downtown Austin, Texas, shooting that killed three people and wounded 14 others was “potentially an act of terrorism.”— Fox News (@FoxNews) March 1, 2026
Federal law enforcement sources tell FOX News the suspect is a 53-year-old naturalized U.S. citizen born in Senegal.
FOX News… pic.twitter.com/slFi8Ay8k1
Ръководителят на местната служба за спешна помощ Робърт Лъкриц каза, че медиците, изпратени на местопрестъплението, са заварили три трупа. Простреляните са хоспитализирани, като трима от тях са в критично състояние.
US law enforcement continued investigating terror links to the mass shooting in Austin, with residents describing the attack as a 'tragedy' and one witness saying he narrowly avoided being there the night before pic.twitter.com/dhM7k5T4W4— Reuters (@Reuters) March 2, 2026
