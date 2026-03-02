Израелските сили за отбрана потвърдиха официално, че ръководителят на разузнавателния щаб на „Хизбула” в Бейрут е бил елиминиран.

В изявление на военните се посочва, че при „прецизен удар” в Бейрут в неделя е бил убит Хюсеин Маклед. Той е изпълнявал длъжността ръководител на разузнавателния щаб на групировката.

Израел нанесе удари срещу "Хизбула" в Ливан и Ирак, хиляди бягат от Бейрут

Очакват се подробности.