Снимка: iStock
Хюсеин Маклед е бил неутрализиран при прецизен удар в ливанската столица в неделя
Израелските сили за отбрана потвърдиха официално, че ръководителят на разузнавателния щаб на „Хизбула” в Бейрут е бил елиминиран.
В изявление на военните се посочва, че при „прецизен удар” в Бейрут в неделя е бил убит Хюсеин Маклед. Той е изпълнявал длъжността ръководител на разузнавателния щаб на групировката.
Очакват се подробности.
Източник: IDF (Израелски отбранителни сили)
