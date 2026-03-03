За пръв път в столицата на Южна Корея - Сеул, българският флаг грейна върху емблематичната кула N Seoul Tower (Namsan Tower). Тя беше осветена в цветовете на българския трибагреник в деня на Националния ни празник 3 март.

Снимка: Посолство на Република България в Република Корея

За втора поредна година в бяло, зелено и червено засия също футуристичният комплекс от плаващи острови Some Sevit в подножието на моста Banpo на река Hangang. В Република Корея той е известен и като комплексът Sebitseom (Островите на трите светлини).

Редактор: Цветина Петрова