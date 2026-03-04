„Иран иска да предизвика по-мащабна война. Иранците бяха подготвени тази война да се случи. Явно има някакъв елемент на самоубийство, защото виждат, че това няма да доведе до нищо, освен да предизвикат целия свят да бъде против тях”. Това каза в ефира на NOVA NEWS за военните действия в Близкия изток журналистът и международен анализатор Мохамед Халаф.

„Иран се опитват да разширяват обсега на войната и да включат колкото се може държави. Започнаха със съседните държави в региона. В момента преговарят помежду си правителствата на държавите от Залива, че те всеки момент може да се включат във войната, ако Иран продължава да удря техните съоръжения”, посочи анализаторът.

По думите му войната зависи от това каква е победата, която американският президент Доналд Тръмп иска. „След като Тръмп е натрупал толкова много военни активи в района, той ще продължава да атакува, а иранците ще плащат много висока цена заради това, което правят. Вчера държавният секретар на САЩ Марко Рубио го каза - „преминаваме към други действия”. Това се вижда вече - удариха един ирански кораб в Шри Ланка ”, коментира Халаф.

Той коментира, че задачите са разделени между САЩ и Израел. „Израел ще продължава да убива всички нови лидери, които ще бъдат назначени. В същото време и САЩ ще продължават да разрушават центровете на Революционната гвардия, на разузнаването и полицията”, заяви той.

CNN: ЦРУ въоръжава кюрдски сили за въстание срещу режима в Иран

„Има информация, че САЩ преговарят с кюрдски групи в Иран. Те ще ги въоръжават и затова ние виждаме в момента много атаки към кюрдските провинции в Иран, за да подготвят нещата като бунт срещу представителите на режима там”, допълни международният анализатор.

„Това, което иска президентът Тръмп - Иран да бъде съюзник със САЩ и да скъса отношения с Русия и Китай, ще бъде много трудно. Всичко зависи от действията на САЩ. В този контекст Иран се опитва да създаде проблеми и в САЩ, за да има атаки срещу Тръмп от Конгреса”, каза още Халаф.

Редактор: Ивета Костадинова