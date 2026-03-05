Снимка: iStock
Републиканците гласуваха против
Американският Сенат не успя да спре военната кампания в Иран. Сенаторите републиканци гласуваха против внесеното от демократите предложение.
Само един републиканец - сенатор от Кентъки - подкрепи решението за спиране на войната. Но това не беше достатъчно и предложението беше отхвърлено с 47 на 53 гласа.
Ако то беше прието, Доналд Тръмп трябваше да разпореди спиране на бомбардировките и да изиска разрешение от Конгреса, ако иска да ги поднови.
Войната в Близкия изток: САЩ и Израел обявиха нова „масова вълна на удари“ срещу силите за сигурност на Иран
„Тази администрация дори не може да ни даде директен отговор защо започнахме превантивна война. Президентът казва, че е трябвало да ударим първи, защото ирански удар е бил неизбежен. Но Министерството на отбраната призна, че няма доказателства за такъв. Някои ни казваха, че тази война е за ядрени оръжия. Но преди шест месеца бяхме уверени, че последният ни удар срещу Иран е унищожил ядрената им програма. Така че - кое от всичките е вярно? Най-откровеният отговор дойде от държавния секретар, който каза пред пресата, че Израел ни е въвлякъл в тази война. Отново. И тази истина е реалната причина, поради която Конгресът трябва да решава за войните“, коментира сенаторът от Републиканската партия Томас Маси.
