Съединените щати и Израел обявиха нова „масова вълна на удари“ срещу силите за сигурност на Иран.

Нов фронт беше отворен и в Ливан, където израелската армия атакува цели на „Хизбула“ в южната част на страната. Тел Авив предупреди жителите на района да се евакуират спешно.

В същото време Техеран засили ответните си удари срещу цели на Израел и Съединените щати в Близкия изток. Катар, Оман, Бахрейн, Саудитска Арабия и Кувейт обявиха, че днес са били атакувани от Иран.

Американска подводница атакува ирански кораб, 61 души остават в неизвестност

Ситуацията в ключовия Ормузки проток се влоши драстично, след като американска подводница потопи ирански боен кораб край бреговете на Шри Ланка. Най-малко 200 кораба, включително танкери с втечнен природен газ, са на котва в открито море край бреговете на държавите производителки на петрол. Стотици други плавателни съдове остават извън протока, без възможност да достигнат пристанищата.

Ирански боен кораб със 180-членен екипаж потъна край бреговете на Шри Ланка, след като е бил потопен от американска подводница. 32-ма души са били спасени, останалите почти 150 са в неизвестност.

„Това е първото потапяне на вражески кораб от торпедо след Втората световна война. Както в онази война, когато все още бяхме Военно министерство, ние продължаваме да се борим”, каза министърът на войната на САЩ Пийт Хегсет.

Пийт Хегсет: Ликвидирахме лидера на иранското звено, опитало да убие Тръмп

Съединените щати ефективно са неутрализирали иранския морски флот, обяви Пентагона. Унищожени са повече от 20 военни кораба. Иранските ракетни атаки са намалели с 86 процента, а тези с дронове - със 73 процента спрямо първия ден на войната.

„Кампанията е седем пъти по-интензивна от предишните операции на Израел срещу Иран по време на 12-дневната война. Седем пъти. И както каза президентът Тръмп, идват все повече и по-големи вълни. Ние едва започваме. Ускоряваме, не забавяме. Способностите на Иран се изпаряват с всеки изминал час, докато американската сила става все по-свирепа, по-умна и напълно доминираща”, заяви още Хегсет.

Междувременно иранските медии съобщиха, че погребението на аятолах Али Хаменей, планирано за днес, е било отложено. Наследникът му, за който има информация, че ще бъде синът на аятолаха, ще бъде „сигурна цел за ликвидиране”, обяви по-рано Израел.

Международни медии: Вторият син на Али Хаменей е новият аятолах

„Днес ще завършим първите 100 часа от операция „Ревящият лъв“, с което ще бъде завършен началният етап на операцията, който включваше елиминирането на по-голямата част от ръководството на режима, постигане на въздушно превъзходство над иранското небе и дестабилизация и удари по повечето от основните ракетни комплекси на режима”, заяви говорителят на израелската армия генерал Ефи Дефрин.

Продължи и военната кампания на Израел в Ливан. Отново имаше удари от въздуха в Бейрут по обекти на „Хизбула”, докато на летището кацаха пътнически самолети. Израелската армия извърши нови операции в южен Ливан, където цел са били подземни оръжейни складове.

