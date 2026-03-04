Военноморските сили на Шри Ланка са извадили 87 тела на моряци от иранския военен кораб, който беше потопен от американска подводница край южното крайбрежие на острова, съобщиха представители на полицията и отбраната.

„Събрали сме 87 тела и издирването на останалите, които все още са в неизвестност, продължава”, заяви военноморски служител пред АФП.

Франция разполага противоракетни и противодронови системи в Кипър

САЩ са извършили удара, съобщиха впоследствие трима американски източници пред aгенцията.

По-рано ВМС на страната предадоха, че са реагирали на сигнал за бедствие от плавателния съд на име Iris Dena, на борда на който имало приблизително 180 души. Външният министър Виджита Херат по-късно заяви, че военните са спасили 30 души от плавателния съд.

САЩ са извършили удара, съобщиха впоследствие трима американски източници пред aгенция „Ройтерс”. По-рано ВМС на Шри Ланка предадоха, че са реагирали на сигнал за бедствие от плавателния съд на име Iris Dena, на борда на който имало приблизително 180 души.

Говорители на полицията и флота уточниха, че 61 моряци продължават да се водят в неизвестност. Около 32 души са спасени и се лекуват в болница в град Гале, допълват официалните източници.

Междувременно американските военни нанасят удари по ирански кораби в Близкия изток, като командирът на силите на САЩ в региона заяви, че досега са били унищожени 17 ирански плавателни съда.

САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран, при която беше убит върховният лидер аятолах Али Хаменей и други висши държавници и военни ръководители. Техеран отговори с удари с ракети и дронове по Израел и по американски бази в съседните арабски държави в Близкия изток.

Иран затвори и Ормузкия проток, откъдето минава една пета от световните доставки на петрол.

В понеделник пък "Хизбула" в Ливан извърши обстрел срещу Израел, който реагира с въздушни удари по позиции на шиитската групировка.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова