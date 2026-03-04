Снимка: gettyimages
Министърът на отбраната на САЩ каза, че американският президент „е имал последната дума“
Министърът на отбраната на Съединените щати Пийт Хегсет заяви, че американските сили са ликвидирали ръководителя на звено, което е направило опит за покушение срещу Доналд Тръмп.
„Вчера лидерът на звеното, което се опита да убие президента Тръмп, беше издирен и убит“, посочи той.
Хегсет допълни: „Техеран се опита да убие държавния глава на САЩ. Но той получи последната дума“.
„Съвместните военни действия на САЩ и Израел срещу Иранникога не са били замислени като честен или равностоен бой“, заяви oще той. Хегсет посочи, че САЩ и Израел „ще летят ден и нощ“, като ще упражняват контрол над иранското въздушно пространство.
По думите му военновъздушните сили ще избират цели, нанасяйки „смърт и разрушение от небето през целия ден“.
Министърът на отбраната подчерта, че САЩ играят за победа. „Това не е равностоен бой – ние ги удряме, докато са в уязвимо положение, и точно така трябва да бъде“, заяви той.
Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп твърдеше, че иранските власти са се опитали да го убият два пъти досега. Това беше съобщено в X от репортера на ABC News Джонатан Карл, който интервюира президента по-рано.
"В телефонен разговор тази вечер президентът Тръмп ми каза следното за смъртта на аятолах Хаменей: "Стигнах до него, преди той да стигне до мен. Те се опитаха два пъти да ме елиминират. Но аз стигнах до него пръв.“ Това е препратка към това, което американското разузнаване смята за заговор за убийство на Тръмп през 2024 г.“, цитира Карл думите на президента.
