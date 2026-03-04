Наземна операция срещу Иран от страна на иранско-кюрдски сили се подготвя с подкрепата на САЩ и Израел, съобщават източници на CNN.

Според високопоставен иранско-кюрдски представител силите се готвят за операцията в следващите дни. Медията също така съобщава, че ЦРУ въоръжава кюрдски бойци с цел да бъде насърчено народно въстание в Иран.

Кюрдите са казали, че са провели консултации със САЩ за това дали и как да бъдат атакувани силите за сигурност в Западен Иран, като към момента окончателно решение не е взето.

Тръмп съобщи, че аятолах Али Хаменей е мъртъв. Техеран потвърди

Според CNN всяка подобна операция би била предприета с цел да се създаде пространство за иранци, противопоставящи се на правителството, да се мобилизират и да настояват за смяна на режима.

Войната между Израел и Иран навлезе в петия си ден, като Израел започна нова мащабна вълна от удари, насочени срещу ирански отбранителни системи и стартови площадки. Също така бяха издадени предупреждения за евакуация в Ливан, което сигнализира за вероятни нови атаки срещу цели на „Хизбула“. По данни на Израел, Иран също е извършил ответни удари към нейна територия.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че „всичко в Иран е унищожено“, но критикува позицията на британския премиер относно намесата в конфликта и посочи, че САЩ ще ескортират танкери през Ормузкия проток при необходимост. В същото време Обединеното кралство разполага военен кораб и специализирани сили в региона и организира евакуационен полет за свои граждани от Оман.

Редактор: Цветина Петкова