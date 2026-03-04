Моджтаба Хаменей е избран за нов върховен лидер на Иран от Съвета на експертите в изключително напрегнат момент - на фона на война и дълбока вътрешна криза, съобщават международните медии - италианската агенция АНСА, израелското издание ynetnews и „Скай Нюз Арабия“, както и Iran International.

Моджтаба е вторият син на покойния върховен лидер Али Хаменей. В продължение на години той оставаше в сянка, но анализатори го определят като ключова фигура зад кулисите на властта.

Тръмп съобщи, че аятолах Али Хаменей е мъртъв. Техеран потвърди

Изборът изглежда необичаен, тъй като Моджтаба Хаменей не е сред най-сериозните религиозни авторитети в шиитската йерархия, което по принцип се изисква от конституционната рамка. Въпреки това, той е описван като човек със значително влияние в политическите и силовите среди.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че всеки лидер, избран за наследник на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, ще бъде цел за ликвидиране.

„Всеки лидер, избран от иранския терористичен режим да продължи плана за унищожаването на Израел, да заплашва Съединените щати, свободния свят и страните в региона, както и да потиска иранския народ, ще бъде сигурна цел за ликвидиране, независимо от името му и къде се укрива“, написа Кац в публикация в X.

🚨🇮🇷 BREAKING



Iran has elected Mojtaba Khamenei, son of Ali Khamenei as the new Supreme Leader of Iran.



He says his first priority will be to take revenge on those behind his father’s killing, and his second priority will be to free Palestine and end Israel. pic.twitter.com/VIvyfFDf9L — Zard si Gana (@ZardSi) March 3, 2026

Моджтаба Хаменей е изградил тесни връзки с Корпуса на гвардейците на ислямската революция, както и с ключови структури от системата за сигурност. Именно тази институционална подкрепа се смята за решаваща за утвърждаването му като наследник в момент на външен натиск и вътрешна нестабилност.

Изборът му не е стандартна процедура по приемственост, а решение, взето под влиянието на силовия апарат и кризата. Назначението му се разглежда като стремеж към запазване на контрола и приемствеността в рамките на съществуващия властови елит, а не като сигнал за структурна промяна в управлението на страната.

Али Хаменей, който управлява страната в продължение на 36 години, беше убит в дома си при съвместните удари на САЩ и Израел на 28 февруари. При атаката загинаха още дъщеря му, зет му и внучката му. Съпругата му - Мансуре Ходжасте Багерзаде, почина по-късно от раните си.

Хаменей ще бъде погребан в свещения град Мешхед, а в Техеран ще се състои голяма прощална церемония, съобщиха от Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Датата на погребението засега не е обявена.

Аятолахът нямал официално посочен наследник. Временно функциите на върховен лидер бяха поети от тричленен временен Съвет за ръководство, в който влизат аятолах Алиреза Арафи, президентът Масуд Пезешкиан и председателят на Върховния съд Голамхосейн Мохсени Еджеи.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова