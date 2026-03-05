Президентът на САЩ Доналд Тръмп е подложен на превантивно лечение заради червен обрив на врата, заяви неговият лекар, но Белият дом отказа да предостави подробности за състоянието на държавния глава.

Обривът се виждаше от дясната страна на врата на Тръмп, точно над яката, на снимки от участието му в наградна церемония в понеделник.

Д-р Шон Барбабела посочи, че Тръмп използва обикновен крем като превантивно лечение на кожата. „Президентът ще е на това лечение в продължение на една седмица, като се очаква зачервяването да продължи няколко седмици“, заяви Барбабела.

Попитана в сряда защо лечението е необходимо, говорителката на Белия дом Карълайн Левит каза пред журналисти, че няма допълнителна информация извън посоченото в изявлението на лекаря.

Здравословното състояние на Тръмп, който е на 79 години, привлича по-голямо внимание по време на втория му мандат, тъй като понякога се забелязват синини по ръцете му и подуване на краката му. През януари Тръмп обясни синините по ръцете си с честата употреба на аспирин, а от Белия дом заявиха, че президентът е ударил ръката си в маса по време на пътуване в чужбина. Миналия юли след като глезените на президента изглеждаха подути, лекарят на Белия дом съобщи, че ултразвуково изследване на краката му е установило „хронична венозна недостатъчност – доброкачествено и често срещано състояние, особено при хора над 70 години“.

Когато встъпи във втория си мандат миналата година, Тръмп беше най-възрастният президент на САЩ, полагал клетва.

