Ирански дронове са паднали на територията на Азербайджан, съобщава "Ройтерс". Ударено е международното летище в азербайджанския анклав Нахичеван, а двама души са ранени.

Външното министерство на Азербайджан съобщи, че един дрон е паднал върху терминала на летището, което се намира на около 10 км от границата с Иран, а друг дрон е кацнал в близост до училище в съседно село.

Въоръжените сили на Иран отричат да са изстрелвали ракета към Турция

„Тази атака на територията на Азербайджан противоречи на нормите и принципите на международното право и допринася за засилване на напрежението в региона“, се казва в изявление на външното министерство на Азербайджан.

„Ние изискваме Ислямската република Иран да изясни въпроса в най-кратки срокове, да даде обяснение и да предприеме необходимите спешни мерки, за да предотврати повторение на подобни инциденти в бъдеще“.

Иранският посланик в Азербайджан е бил извикан в министерството на външните работи, за да получи официална нота на протест, съобщиха от Баку.

Редактор: Ивета Костадинова