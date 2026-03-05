Снимка: iStock
Комисия може да плати част от финансовите разходи
ЕК съдейства за организацията на евакуационни полети от Близкия изток, става ясно от прессъобщение на Комисията.
В сряда и четвъртък Координационният център за реагиране при извънредни ситуации е подкрепил държавите членки с организирането на шест полета - до България, Италия, Австрия и Словакия. През следващите дни са планирани допълнителни евакуационни полети по линия на механизма на ЕС за гражданска защита.
Операция „Искрена грижа”: Евакуират още 290 български граждани с два полета от Оман и Дубай
Към 5 март, 10 страни са задействали механизма – Белгия, България, Чехия, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Румъния, Словакия и Австрия.
Центърът за реагиране при извънредни ситуации координира логистично полетите, предлагани от държавите членки. Комисията е напълно мобилизирана да им съдейства и продължава да поддържа контакт с делегациите на ЕС и консулските органи на страните членки в региона, се казва в прессъобщението.
И се допълва, че Европейската комисия може да плати част от финансовите разходи за полетите за репатриране.
ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ина Григорова
Последвайте ни