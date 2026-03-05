Продължава евакуацията на български граждани от Близкия изток.

Самолет на „България Еър“ е излетял тази сутрин от международното летище в Оман със 110 пътници на борда. От тях 74 са от чартър на авиокомпанията, а останалите са по списък на МВнР. Очаква се самолетът да кацне днес около 17:30 часа на летище „Васил Левски“ в София, съобщават от министерството на транспорта.

Втори самолет на „България Еър“ в момента е на международното летище в Дубай, откъдето 180 пътници, заявили желание да се приберат в България чрез външното ни министерство, ще бъдат транспортирани до София. Очаква се самолетът да кацне у нас около 18:45 часа.

През нощта около 400 българи се прибраха от Дубай и Абу Даби. Властите нарекоха операцията „Искрена грижа“. 85 души са пристигнали от Абу Даби с правителствения самолет, а още над 300 - от Дубай, с полет на частен авиопревозвач.

Ивайло Главинков е бил блокиран в Абу Даби. Споделя, че вечерно време чувал стрелба. „Правителството изпращаше по телефоните сигнал, с който съобщаваше, че трябваше да се скрием в бомбоубежища. Понеже нямаше такива, ние бяхме в хотела и спяхме в банята", разказа той.

Кацна първият самолет с евакуирани българи от Близкия изток

Силвия Александрова също се завърна от Абу Даби. „Прелитат ракети, вижда се как ги прехващат. Близо до нас удариха една американска база, но се опитват всички там да няма паника", казва тя.

Христо Стоянов се прибра от Дубай с думите: „Още от първия ден започнахме да звъним, защото беше много притеснително за всички нас. Благодарим за това, че сме тук, благодарим на Господ".

Бившият футболист Благой Георгиев отдаде заслуженото на консула и другите членове на дипломацията, които, по думите му, са се справили чудесно. И определи престоя си в Дубай като „бомбастичен".

Как българи се опитват да се приберат от Дубай

Все още има много българи, които не успяват да се евакуират. Сред тях са Йордан Кочев и семейството му. Те са блокирани в Дубай вече 11 дни. Кочев казва, че полетите се отменят минути преди излитането.

„Всеки ден събираме багажа, напускаме хотелите, стоим на летището с часове и чакаме евентуално полетът да излети. Но това не се случва”, казва Кочев. „Има полети единствено за Индия, Москва и някои други части на света. Те са лимитирани и осигурени от техните правителства и компании, които си взаимодействат с тях”, казва Кочев.

„Консулството ни в Дубай и Кризисният център в София не си комуникират. Едните не знаят какво правят другите. Нищо не се случва”, казва Кочев. И добавя, че той и семейството му са се регистрирали в сайта на консулството. „Вчера, след много опити, се свързахме с Кризисния щаб в София, където ни обясниха, че това, което сме направили като регистрация в сайта на консулството, служи единствено за преброяване на хората, които искат да бъдат евакуирани. Но не било заявление”, обясни той. По думите му много българи стоят и чакат в неведение какво се случва.

Прибиране през Оман

Красимира Ангелова и съпругът ѝ сами се евакуират от Дубай през Оман. В ефира на „Твоят ден” тя разказа, че е трябвало да се приберат на 28 февруари. Полетът им бил сутринта. Качили се на самолета, но той така и не излетял. Пътниците били свалени, а Красимира и съпругът ѝ решили да чакат до полунощ на летището с надеждата да се качат на някакъв полет. Нямало обаче нито един. „Казаха ни, че нямаме повече право да седим на летището, казаха ни да си тръгнем. Час по-късно терминалът беше ударен”, разказва Красимира Ангелова.

Двамата се регистрирали за евакуация. Телефоните им обаче не работели и те не знаели дали изобщо ще разберат, ако се отвори възможност за такава. „Чудех се как ще ни намерят, за да ни евакуират”, разказва тя.

На 3 март двамата отново отишли директно на летището, с намерението да се качат на който и да е полет към Европа. В този ден имало обаче само три излетели самолета.

Тогава двамата тръгват към Оман с надежда от там да хванат който и да е полет за Европа. „Там всички полети летят. Много хора се евакуираха от там”, разказва Красимира Ангелова.

Казва, че вече трябва да се внимава и за спекула. В Оман им предложили самолетни билети до Лондон за 4 000 евро на човек и 2000 евро до Истанбул.