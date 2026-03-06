САЩ и временните власти във Венецуела се споразумяха да възстановят дипломатическите и консулските отношения, съобщи Държавният департамент. Той подчерта, че е фокусиран върху създаването на условия за „мирен преход към демократично избрано правителство“, предаде "Ройтерс".

САЩ назначиха нов посланик във Венецуела

„Тази стъпка ще улесни съвместните ни усилия за насърчаване на стабилността, подкрепа на икономическото възстановяване и напредък в политическото помирение във Венецуела“, заяви Държавният департамент. „Нашият ангажимент е фокусиран върху подпомагане на венецуелския народ да продължи напред чрез поетапен процес, който създава условия за мирен преход към демократично избрано правителство“, допълни външнополитическото ведомство.

САЩ няма да атакува Венецуела за втори път

След месеци на засилено напрежение САЩ заловиха президента на Венецуела Николас Мадуро през януари. Временен президент на страната стана Делси Родригес. Оттогава двете страни постепенно възобновиха двустранните си отношения.

Редактор: Цветина Петрова