Азербайджан обяви днес, че е предотвратил поредица от „терористични" атаки, организирани от Иран на азербайджанска територия. Това се случва ден след като Баку обвини Техеран в изстрелване на дронове срещу летище и училище в погранична зона на страната.

Държавната служба за сигурност на Азербайджан съобщи, че е „предотвратила терористични актове и разузнавателни операции в Азербайджан, организирани от Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР) на Иран". В рамките на операцията са задържани седем азербайджански граждани.

Редактор: Дарина Методиева