В ранните часове на 8 март има условия за кратко понижение на видимостта в отделни ниски точки на страната. Неделята ще е преобладаващо слънчева с увеличения на облачността, по-продължителни в Югозападна България, където ще превали дъжд. Температури следобед в интервала 10-15 градуса.

Втората пълна седмица на март ще започне с по-съществена облачност, но без валежи в понеделник. От вторник нататък времето ще е преобладаващо слънчево с минимални смущения. Сутрините ще са с предпоставки за мъгла и слана, там, където термометърът докосне нулата. В повечето от дните сутрините ще са с температури около и малко под нулата, в топлите часове – между 10 и 15 градуса.