-
Десетки влакове са отменени
Голям пожар на централната жп гара в най-големия шотландски град Глазгоу е причинил частичното срутване на сграда, предава „Ройтерс”.
Десетки влакове са отменени, а гарата ще остане затворена до второ нареждане, обяви британската железопътна асоциация „Нешънъл Рейл“.
Няма данни за пострадали хора при пожара.
Огънят е започнал от магазин за продукти за вейпинг близо до гарата в събота следобед.
