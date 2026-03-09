Голям пожар на централната жп гара в най-големия шотландски град Глазгоу е причинил частичното срутване на сграда, предава „Ройтерс”.

Десетки влакове са отменени, а гарата ще остане затворена до второ нареждане, обяви британската железопътна асоциация „Нешънъл Рейл“.

Двама ранени и над 100 евакуирани след пожар в жилищна сграда в Лондон (ВИДЕО+СНИМКИ)

Няма данни за пострадали хора при пожара.

Огънят е започнал от магазин за продукти за вейпинг близо до гарата в събота следобед.

Редактор: Ина Григорова