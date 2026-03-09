Британски медии твърдят, че страната има запаси от газ само за два дни. Според тях това поражда опасения за задаваща се енергийна криза. Причините - доставките от Близкия изток се изчерпват, а в момента има голяма конкуренция между европейските държави.

Говорител на Министерството на енергетиката на Великобритания заяви, че няма основание за паника. Страната разчита на голям микс от доставки, като най-голям е процентът от Норвегия.

Властите подчертават, че традиционно хранилищата са с изчерпани нива в края на зимния период и започва тяхното пълнене за следващата зима.

Голямо притеснение сред експертите буди фактът, че някои от танкерите с втечнен газ, които по принцип идват към Европа, започват да се отклоняват към Азия. Причината е, че азиатските държави са по-зависими от доставките от Персийския залив и в момента, в който изпаднат в паника, плащат повече от европейците.

Британското правителство обаче твърди, че знае как да се справи с тази ситуация и дори продължава с плана си да намали сметките за ток и газ със 7% от април.

На този етап по-притеснителни са доставките на петрол. Една пета от тях се извършват през региона на Персийския залив.

Цената на петрола премина границата от 100 долара за барел

Водеща новина на всички медии от тази сутрин е това, което се случва по азиатските борси, където цената на петрола мина критичната граница от 100 долара.

Снощи е имало разговор между премиера Киър Стармър и президента на САЩ Доналд Тръмп. Двамата обаче са в сложни отношения, след като Лондон отказа да предостави бази на САЩ, от които те да атакуват Иран.