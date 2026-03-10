Снимка: БТА
Президентът обясни на моряците, че изпращането им в тази част на света е с цел да защитят своите сънародници
Еманюел Макрон се качи на френския самолетоносач „Шарл дьо Гол” в източното Средиземноморие. Президентът на Франция заяви пред екипажа на кораба, че страната не участва в конфликта в Близкия изток. Макрон обясни на моряците, че изпращането им в тази част на света е с цел да защитят своите сънародници. Според президента в региона живеят 400 хиляди френски граждани.
Вчера Франция се ангажира да изпрати два бойни кораба, които да охраняват Кипър. Предполага се, че балистичните ракети, които Турция свали, са били насочени от Иран към голямата британска база на острова. „Вашето присъствие тук има още една цел – да покаже силата на Европа”, каза още Макрон пред екипажа на самолетоносача.
Макрон: Бомбардировките няма да доведат до коренна промяна в Иран
