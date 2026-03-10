Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Куба се намира в „дълбока хуманитарна криза“ и посочи, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио работи по въпроса. Според него е възможно да се стигне до приятелско предаване на властта, но не изключи и други сценарии.

„Рубио се занимава с това и може да се стигне до приятелско поемане на властта, а може и да не се случи. В крайна сметка това няма голямо значение, защото страната на практика няма енергия и средства“, заяви Тръмп на пресконференция във Флорида.

От кубинското правителство съобщиха, че не водят официални разговори на високо равнище със Съединените щати. В същото време не беше напълно отречена информацията в медиите, че американски представители може да провеждат неофициални контакти с Раул Гийермо Родригес Кастро – внук на бившия кубински президент Раул Кастро.

Междувременно Тръмп съобщи, че 100 милиона барела петрол от Венецуела вече са доставени в рафинерия в Хюстън, а още толкова са на път към Съединените щати.

По думите му цените на петрола са се повишили по-слабо от очакваното въпреки напрежението и конфликтите в Близкия изток.

Редактор: Цветина Петкова