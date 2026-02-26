Престрелка в териториалните води на Куба между бреговата охрана и моторна лодка, потеглила от Флорида и навлязла в район край бреговете на острова. Според кубинското Министерство на вътрешните работи пътуващите в плавателния съд първи са открили огън. Четирима души на борда са загинали, а още шестима са ранени. Командир на кубински патрулен кораб също е бил прострелян.

От Кубинското правителство уточниха, че на лодката имало 10 въоръжени лица, които искали да проникнат в страната с „терористични цели“. Всички те са кубински граждани, които живеят в САЩ. Повечето имали криминални прояви. При обиска на плавателния съд иззети автомати, късоцевни оръжия, самоделни взривни устройства, бронежилетки, оптични мерници и камуфлажни униформи.

Освен това в Куба е бил арестуван още един мъж, който, според властите, бил изпратен от САЩ с цел да посрещне въоръжената група, ако тя успее да влезе в страната.

Американският държавен секретар Марко Рубио съобщи, че Вашингтон ще направи собствено разследване по случая. „По-голямата част от информацията, с която разполагаме, е тази, която кубинските власти предоставят. Нашето посолство в Хавана работи по този въпрос в момента, като иска достъп до хората, които са били на тези кораби, за да провери дали са американски граждани, или постоянни жители. Според кубинския режим лодката е регистрирана във Флорида. Проверяваме това. Скоро ще разберем и ще научим много повече факти за този инцидент. Ще проверим това независимо и когато съберем повече информация, ще бъдем готови да реагираме съответно”, подчерта той.

Правителството във Вашингтон все още не е потвърдило гражданството на загиналите и ранените. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Белият дом следи внимателно случая.„Надяваме се ситуацията да не е толкова тежка, колкото се опасяваме, че може да бъде. Но не мога да кажа повече, защото просто не разполагам с информация“, каза Ванс.

Инцидентът с лодка край бреговете на Куба е „агресивна провокация от страна на САЩ“, целяща да ескалира ситуацията и да предизвика конфликт. Това обяви днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.