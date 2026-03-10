Ситуацията в Близкия изток продължава да буди тревога в международната общност, като България също следи внимателно развитието на събитията. В студиото на „Твоят ден“ анализатори коментираха последните военни и хибридни действия в региона, свързани с Иран и Турция, както и потенциалните рискове за страната и Европа като цяло.

Бившият посланик на България в САЩ Елена Поптодорова подчертава значението на хладнокръвния подход при оценката на случващото се:

„Допускам, че някой се възползва от общата обстановка на напрежение и подсилва по този начин една политическа тенденция, която иска да остави България тотално извън общия контекст на мерките за сигурност. И затова се създаде цялата драма около самолетите и дроновете в София. Тоест по-скоро провокация отвътре, но не е и отвън. Това не е от Иран, поне така мисля. Лесно може да се възползва всяка злонамерена страна, за да подхранва страховете“.

След свалянето на ракети над Турция: Анкара разполага система за ПВО, Иран предлага съвместно разследване

Поптодорова допълни, че появата на дронове в България и в други европейски страни е част от обща тенденция за създаване на напрежение и че това изисква прецизно и обективно разграничаване на истинските заплахи:

„Помним, че се появиха дронове в Полша, Румъния, Копенхаген, което предхождаше сегашните бойни действия. За това аз го отдавам на желание да се внесе презумпция за участие в война. Трябва много хладнокръвно и ясно да определяме кое от къде идва и защо идва“.

Съпредседателят на Атлантическия съвет доц. Момчил Дойчев подчерта стратегическото измерение на хибридната агресия и ролята на НАТО и ЕС:

„Срещу нашата цивилизация, включително НАТО, ЕС и България, се води една хибридна агресия от страна на тези страни. Трябва да има професионален отговор, и хората да знаят, че всеки незаконно прелитащ обект близо до стратегически обекти на България ще бъде унищожаван“.

По отношение на ескалацията в региона Поптодорова коментира и действията на Иран:

„За Техеран е важно да запази благоразположението на Турция и Ердоган. Има обаче и стратегия на иранското ръководство да атакува неутрални и съюзни държави. Иран предпочита напрежение между целия регион на Залива и Израел и се опитва това да постигне“.

Дойчев също акцентира върху геополитическата сложност и хибридната природа на конфликта:

„Позицията на Иран и Турция е деликатна, исторически натоварена с противоречия. В същото време виждаме, че Турция, чрез настоящия режим на Ердоган, се опитва да запази нормални отношения с Иран, което показва, че има умерена и прозападна линия, която не одобрява атаките. Въпреки това обаче, хибридната война продължава и включва идеологическа и дезинформационна компонента“.

Експертите също обсъдиха възможността Европа да се ангажира по-сериозно:

„Европейският съюз сам по себе си не е решил въпроса с отбраната. Смятам, че ще се стигне до едно по-голямо европейско решение за достатъчна степенна самозащита в рамките на НАТО, в пълна съгласуваност със САЩ и координация с военния компонент. Европа вече носи рискове от хибридни атаки и последици от цените на петрола. Щем или не, ние вече сме влечени в това“, каза Поптодорова.

Турция: Ракета от Иран е неутрализирана от системите на НАТО край Хатай

На въпроса как може да се разреши конфликта, тя добави: „Иран се бие до край, до последно. Публично обявиха, че няма да има дипломация със САЩ. Тръмп очакваше координация при избора на новия духовен лидер, но пътищата за дипломатическо решение са напълно блокирани“.

Дойчев обобщава, че конфликтът има дългосрочен характер: „Очертава се един дългогодишен конфликт, подобен на войната между Иран и Ирак. Американското разузнаване преди акцията е дало ясно указание, че бързо решение не е възможно и че режимът няма да падне само по този начин“.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова