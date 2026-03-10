Сръбският вицепремиер Ивица Дачич съобщи, че постепенно се възстановява и скоро може да бъде изписан от болницата, за да продължи лечението си у дома. По думите му преживяното - пет дни в безсъзнание на границата между живота и смъртта - му е показало ясно кои са истинските му приоритети и кои хора са най-важни за него.

Той благодари на всички, които са се молили и са се тревожили за здравето му, както и на лекарите и медицинския персонал от Клиниката по пулмология на Университетския клиничен център. Дачич изрази признателност и към семейството си, приятелите, съпартийците и институциите, които са го подкрепили в трудния момент, включително президента Александър Вучич.

„Все още съм в болница, но през следващите дни вероятно ще бъда изписан и ще продължа лечението си у дома. Денят, в който почти си отидох от този свят – пет дни бях в безсъзнание на границата между живота и смъртта – и моето повторно събуждане на 2 март, рожденият ден на покойния ми баща Десимир, ми показаха приоритетите ми. Преди повече от 15 години Кемал Монтено и аз заедно изпяхме негова песен, без дори да предполагам, че някога ще я изживея. Върнах се, животе! Благодаря на всички, които помогнаха да не ми бъде писано да си отида“, написа Дачич в Instagram.

