15 години след аварията в японската АЕЦ "Фукушима" Томоко Кобаяши разказва пред Associated Press за усилията на жителите на почти обезлюдения град Одака да "съживят" града. Кобаяши затваря семейния хотел след аварията през 2011 г. През 2016 г., преди да отвори наново, тя провежда изследвания на нивата на радиация в района.

Днес към нея се присъединяват и други доброволци, водени от желанието животът в някога близо 13-хилядния град да се върне към нормалното.

"Имаше работещи бизнеси, местни активности, играещи деца. Живеехме нормален живот. Надеждата ми е отново да стане така", казва Кобаяши.

Снимка: БГНЕС

► Невидимата заплаха

11 март 2011 г. 2:46 следобед. Томоко Кобаяши е в семейния хотел в североизточния град Одака, префектура Фукушима. Земетресението с магнитуд 9 по скалата на Рихтер не оставя трайни щети по сградата. Един час по-късно цунами залива града и околностите. Кухнята на Кобаяши се превръща в река.

Цунамито удря близката АЕЦ "Фукушима I". Унищожени са охладителните системи, разтопени са части от инфраструктурата на три от реакторите. Реактор №1 е увреден от водородна експлозия на 12 март. В дните след 14 март избухват последователно сградите на 3-ти и 4-ти реактор. Това причинява изпускане на радиоактивни частици в атмосферата. Радиационното замърсяване обхваща околностите на централата, което налага местните жители да бъдат евакуирани. Днес все още има области, които са необитаеми.

Семейството на Кобаяши е евакуирано в близкия град Харамачи. Невъзможността на града да поеме човешкия наплив кара членовете на семейството ѝ да бъдат преместени в град Нагоя, който остава техен дом за следващата година. През 2012 г. семейството се завръща в близост до Одака. По това време започват да измерват радиационните нива. С напредването на времето към семейство Кобаяши се присъединяват и техни съграждани.

След трагедията градът е започнал да се възстановява. Сред гостите на Кобаяши са студенти, хора, желаещи да научат за "Фукушима", както и такива, които искат да започнат бизнес в района. Радиационните нива са паднали значително, централата е инвестирала в инфраструктура, която да устои на следващо цунами.

Снимка: БГНЕС

► "Натиск за мълчание"

След години на работа в посока премахване на ядрената технология през 2022 г. Япония обяви плановете си именно ядрената енергия да се превърне в основен източник.

Юкио Ширахиге е евакуирал семейството си през 2011 г., завръщайки се седмици по-късно, за да помогне в разчистването на централата. Той е бивш служител във АЕЦ "Фукушима", работил по деконтаминацията и радиационно измерване. Днес той е в екипа от доброволци на Кобаяши. "Радиационните нива са спаднали значително през последните 15 години, но не бих използвал думата "безопасно" засега", казва той.

В контекста на усилията на правителството за подобряване на сигурността и възстановяването на АЕЦ "Фукушима", Шариге споделя за "чувство на нарастващ натиск за мълчание". Към днешна дата едва 1/3 от жителите на Одака са се завърнали да живеят обратно в града.

Редактор: Дарина Методиева