Дронове паднаха в близост до международното летище в Дубай, при което бяха ранени четирима души. Това съобщи правителството на емирството, предава АФП. Въздушният трафик обаче продължава да се осъществява нормално на фона на продължаващите атаки на Иран срещу държави от Персийския залив.

„Властите потвърждават, че два дрона паднаха в района на международното летище в Дубай малко по-рано днес. Това доведе до леки наранявания на двама граждани на Гана и един на Бангладеш, както и до средно тежки наранявания на един гражданин на Индия. Въздушният трафик функционира нормално”, се казва в изявление на Медийния офис на Дубай.

Редактор: Мария Барабашка