Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова за незабавно прекратяване на войната в Близкия изток, преди конфликтът да обхване целия регион и да нанесе сериозни щети на световната икономика.

„Тази война трябва да бъде спряна, преди да се разрасне и да обгърне целия регион в пламъци“, заяви Ердоган, описвайки ситуацията като „Близкият изток отново е обвит в мирис на кръв и барут“.

Той подчерта, че при даване на шанс на дипломацията, мирното разрешаване на конфликта е напълно възможно. Изявлението идва, ден след като иранският външен министър Абас Арагчи почти изключи възможността за преговори с Вашингтон, припомняйки „много горчив опит“ от предишни разговори с американската администрация.

Конфликтът започна след американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари и доведе до човешки жертви, масово разселване и разрушения. Събитията разтърсиха петролните пазари и предизвикаха рязко покачване на цените на суровия петрол.

„Ако тази безсмислена, незаконна и хаотична война продължи, ще има още човешки и материални загуби, а щетите за световната икономика ще се увеличат“, предупреди турският държавен глава, като подчерта, че Анкара продължава усилията си за дипломатическо решение.

От началото на конфликта Техеран отвърна с удари на различни места в региона, а Турция е успяла до голяма степен да избегне пряко въздействие. Единствено в два случая за пет дни системите за противовъздушна отбрана на НАТО са прехванали балистични ракети в турското въздушно пространство.

