Германия отпуска нова помощ на Украйна в размер на 200 милиона евро. Средставата са предвидени за разузнавателни дронове, за укрепване на защитата на цивилното население и за отбранителна инфраструктура, заяви председателят на германския парламент (Бундестага) Юлия Кльокнер, цитирана от "Укринформ". Тя обяви новата помощ в обръщение пред депутатите във Върховната рада (украинския парламент).

"Продължаваме да засилваме подкрепата си за точно такива сфери, в които Русия разчита на стратегия за изтощение. В близките дни Германия ще предостави още 200 млн. евро за засилване на защитата от руския въздушен терор. Това включва увеличение на финансирането за разузнавателни дронове и защита на цивилните", каза председателката на Бундестага.

По-късно Кльокнер заяви на съвместна пресконференция с украинския си колега Руслан Стефанчук, че наблюдава увеличаване на възможностите за германско присъствие в Украйна. Тя добави, че ще информира германския министър на вътрешните работи Александър Добринт за резултатите от визитата си в Украйна.

Междувременно началникът на германската армия генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг заяви в интервю за Ройтерс, че украински военни инструктори ще помогнат на Бундесвера да осъществи плана си до 2029 г. да бъде готов за отбрана срещу всякакви руски атаки срещу НАТО.

"Имаме много големи очаквания. Украинската армия в момента е единствената в света, която има реален боен опит срещу Русия", отбеляза Фройдинг.

Редактор: Станимира Шикова