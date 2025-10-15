Германия ще финансира пакет американски оръжия за Украйна на стойност до 500 милиона долара, съобщи днес на среща на "Групата Рамщайн" в Брюксел германският министър на отбраната Борис Писториус, цитиран от Ройтерс.

Пакетът ще включва системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", радарни системи и артилерийски ракети с прецизно насочване, каза той и добави, че общата военна помощ от Германия ще е размер над два милиарда евро.

Писториус обяви и доставката на още две системи за противовъздушна отбрана "Ирис-Т", както и на голям брой зенитни ракети.

Украинският министър на отбраната се срещна в Брюксел с еврокомисарите по отбраната и разширяването

Украйна ще се нуждае от военна помощ на стойност между 12 и 20 милиарда долара следващата година като част от новата инициатива на НАТО да поръчва американски оръжия, съобщи на свой ред украинският министър на отбраната Денис Шмигал.

Той добави, че Украйна ще е способна да произведе догодина 10 милиона дрона, ако получи достатъчно финансиране от съюзниците си, но освен това ще се нуждае и от повече артилерийски снаряди с голям обхват, докато се сражава срещу руските сили.

