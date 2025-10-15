Украинският министър на отбраната Денис Шмигал се срещна в Брюксел с европейския комисар по отбраната и космоса Андриус Кубилиус и европейския комисар по разширяването Марта Кос, за да обсъдят финансирането на отбранителния сектор и използването на замразените руски активи, предаде Укринформ, като цитира изявление на Шмигал във Facebook.

"Основната тема беше финансирането на отбранителния сектор на Украйна. Разчитаме на съвместна работа за включването на Украйна в инициативата СЕЙФ (SAFE) за подкрепа на развитието на европейската отбранителна промишленост", подчерта той.

Според Шмигал, страните са обърнали специално внимание на въпроса за използването на замразени руски активи за подкрепа на Украйна. Обсъдена е перспективата за стартиране на репарационен заем за Украйна, който в момента се разработва от ЕС и се очаква да се основава на съществуващата програма за макрофинансова помощ на ЕС (ERA Loans).

"Активите на агресора трябва да бъдат насочени към укрепване на отбранителните способности на Украйна и повишаване на сигурността на нашите съюзници", подчерта министърът.

Шмигал добави, че страните са разгледали подробно и европейската инициатива "стена срещу дронове". Работи се по пътна карта за този мащабен проект, чиято цел е да се създаде отбранителна екосистема, в която Украйна ще играе важна роля.

"С уникалния си боен опит и съвременни технологични решения Украйна е готова да координира реализацията на "стената срещу дронове" заедно с партньорите си и да интегрира доказаните си нововъведения", отбеляза той.

Редактор: Цветина Петрова