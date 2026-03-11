Земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер е регистрирано в 13:58 ч. в сряда местно време (12:58 ч. българско) в района на град Гьоксун, окръг Кахраманмараш в Югоизточна Турция. Това предаде Анадолската агенция, позовавайки се на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Земетресение в Турция

Епицентърът на труса бил на дълбочина 7 километра, като за момента няма информация за пострадали хора и сериозни материални щети вследствие на земетресението.

Редактор: Станимира Шикова