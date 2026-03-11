Полската прокуратура разследва трафик на хора, свързан с Джефри Епстийн. Има съмнения, че въпросните престъпления са извършвани на територията на страната. От Националната прокуратура съобщиха, че проверяват дали жени, включително непълнолетни, са били набирани в Полша чрез подвеждане относно характера на предлагана работа в чужбина.

Миналия месец полският премиер Доналд Туск заяви, че властите проверяват и възможни връзки между покойния американски сексуален престъпник и руското разузнаване, както и евентуални контакти на Епстийн с Полша.

Франция разследва трафик на хора и финансови измами, свързани с Епстийн

Малко по-късно министърът на правосъдието Валдемар Журек обяви, че тайните служби, прокуратурата и полицията са обединили усилия, за да установят дали е имало полски съучастници в мрежата около Епстийн.

Според прокурорите има подозрения срещу лица, които са организирали транспортирането на жертвите извън Полша и предаването им на други хора с цел сексуална експлоатация.

В рамките на разследването Варшава е изпратила искане за съдействие до две европейски държави, чиито имена засега не се съобщават.

По полското законодателство трафикът на хора се наказва с до 20 години затвор.

