Министерството на външните работи призова всички български граждани, които се намират в Ливан, незабавно да напуснат страната. Ведомството настоятелно препоръчва да се избягват каквито и да е пътувания до там.

От МВнР припомнят, че намиращите се в Ливан български граждани могат да напуснат страната, като се възползват от всички налични безопасни към този момент възможности, включително с граждански полети от летището в Бейрут.

При необходимост от съдействие, българските граждани в Ливанската република могат да се обръщат към българското дипломатическо представителство в Бейрут, на следния номер: +961 5 453 658, както и на телефонни номера за неотложни случаи в извънработно време: +961 81 302 552; +961 76 697 766, посочват от МВнР. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Консулската служба към Посолството: Consular.Beirut@mfa.bg. Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или на имейл: crisis@mfa.bg.

Редактор: Калина Петкова