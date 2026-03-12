Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова страните членки да обърнат внимание на данъците, с които облагат енергията. Само 10 дни война в Близкия изток са стрували на европейците още 3 милиарда евро за изкопаеми горива. Такива мерки обсъжда Съюзът, за да смекчи икономическия удар от новото поскъпване на енергията.

В ефира на предаването “Твоят ден” по NOVA NEWS кореспондентът на „Клуб Z“ в Брюксел Момчил Инджов коментира, че Брюксел търси варианти за по-ниски цени чрез държавна помощ и по-добро използване на дългосрочните договори за доставка на енергия.

По думите му европейските лидери обсъждат и нови санкции, свързани с руския петрол. „Най-важното нещо в момента е прилагането на ценовия таван за руския суров петрол“, посочи Инджов. Причината е, че поскъпването на петрола след ескалацията в Близкия изток може да увеличи приходите на Москва. Междувременно има желаещи да се върнат към руските горива, но според Урсула фон дер Лайен това би било „стратегическа грешка“.

Журналистът отбеляза, че ЕС активно търси алтернативни доставки, включително чрез нови енергийни партньорства: „Не се очертава падането на режима на аятоласите в Иран“, каза Инджов и добави, че промяна на властта там засега не се очаква, което означава, че регионалната нестабилност вероятно ще продължи да влияе на енергийните пазари.

По думите му кризата може да се задълбочи и заради решението на Международната агенция по енергетика да освободи рекордни количества петрол от стратегическите си резерви. „Ще се освободят над 400 милиона барела, което е повече отколкото през 2022 година“, посочи Инджов. Според него зависимостта от Русия остава риск.

В „Твоят ден” по NOVA NEWS бившият министър на отбраната Ангел Найденов и бившият взводен командир от израелската армия Николай Гълъбов обсъдиха въпроса близо ли е краят на конфликта в Близкия изток и какви ще са последиците от него в глобален мащаб?

„Не съм оптимист по отношение на тези четири седмици за приключване на военната операция в Иран, за които говори американският президент. Независимо от неговите уверения, че войната ще приключи скоро и че тя е спечелена, наблюдаваме по-скоро ескалация на бойните действия. Наблюдаваме ожесточаване на ударите и увеличаване на мащабите на атаките”, обясни Найденов.

По думите му Иран, от своя страна, освен атаките към съседите си и към военни обекти на САЩ, на практика е на път да превърне регионалния конфликт в глобален икономически проблем. „Това става чрез разстройване на обичайните маршрути на корабоплаване в Персийския и Оманския залив, през Ормузкия проток, както и чрез нарушаване на енергийните доставки”, допълни бившият министър на отбраната.

Николай Гълъбов от своя страна изрази мнение, че светът и световната икономика не могат да бъдат заложници на една държава с ислямистка радикална идеология, която държи собствения си народ в тъмнина, упражнява репресии срещу него и в продължение на повече от 30 години унищожава своето бъдеще.

„Ормузкият проток не е собственост на Иран - той е световен морски път. Опитите за изнудване на света чрез заплахи за затварянето му са част от тяхната стратегия. Минирането на пролива, с каквото заплаши Иран, според мен е поредната провокация и опит да се плаши светът”, подчерта бившият взводен командир от израелската армия.

Той изтъкна, че войната, „започнала координирано от Израел и Америка, към момента се развива успешно от гледна точка на военните цели, които се изпълняват по план”.

