Въоръжен мъж откри тази сутрин огън в кампуса на университета „Олд Доминиън” в американския град Норфолк, щата Вирджиния. Един човек е починал вследствие на атаката, а други двама ранени остават в стабилно състояние, съобщи на пресконференция началникът на полицията на висшето училище Гарет Шелтън, цитиран от „Ройтерс”. Стрелецът е бил убит от органите на реда малко след като е открил огън.

В предупредително съобщение администрацията на университета уточни, че двамата ранени са откарани в болница, а занятията и дейностите на територията на кампуса са отменени до края на деня. Началникът на полицията Гарет Шелтън поясни, че двама от пострадалите са били транспортирани в болница, където единият от тях е починал, докато третият ранен е отишъл в друго лечебно заведение. И тримата са били свързани с университета.

Съобщение, публикувано на сайта на университета, гласи, че заплахата вече е елиминирана, но обществеността е призована да избягва мястото на престрелката, където продължават да работят екипи на спешна медицинска помощ.

Въоръженият мъж е открил огън малко преди 10:49 ч. местно време в сградата „Констънт хол” – център на бизнес колежа към университета. Полицейски автомобили блокираха улиците около университетския кампус.

Ректорът на „Олд Доминиън” Брайън Хемпхил заяви в обръщение към студентите и служителите, че университетът е „преживял трагедия”. Той благодари на полицията и на службите за спешна помощ за бързата им намеса.

Губернаторът на щата Вирджиния Абигейл Спанбъргър написа в страницата си във Facebook, че е разговаряла с администрацията на университета и ще мобилизира ресурсите на щата, за да помогне в случая. В университета „Олд Доминиън” в Норфолк, който е основан през 1930 г., учат около 24 000 студенти.

Редактор: Мария Барабашка