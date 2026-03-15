Ново разследване на Христо Грозев, Роман Доброхотов, Майкъл Вайс, Фиделиус Шмид и Николай Антониадис разкрива как новото свръхсекретно руско звено за специални операции „Център 795“ е било компрометирано заради неочакван пропуск – използването на автоматичен превод в комуникацията между агенти. Разследването, публикувано в The Insider в колаборация с Der Spiegel, проследява как елитната структура, създадена след началото на войната в Украйна за операции като саботаж, отвличания и политически убийства, е разкрита след ареста на руския офицер Денис Алимов в Колумбия.

„Център 795“, който се появи след началото на пълномащабната война на Русия в Украйна и се състои от елитни части от ГРУ (Главното разузнавателно управление) и ФСБ (Федералната служба за сигурност), e създаден като свръхсекретна и напълно автономна организация, чиято задача е да извършва най-важните операции - от военни мисии в Украйна до политически убийства и отвличания в чужбина. The Insider успя да идентифицира всички ключови лидери и спонсори на центъра, да определи местоположението му и да посочи основните му области на дейност. Един от служителите му вече е арестуван в Колумбия по обвинение в организиране на отвличането на противници на режима. Той e заловен, защото общувал с агент, като използвал Google Translate.

Когато Денис Алимов преминава през залата за пристигащи на международното летище "Ел Дорадо" в Богота сутринта на 24 февруари 2026 г., външният му вид е на руски турист средна възраст, опитващ се да избяга от суровата московска зима - прошарена козя брадичка, лека пътна чанта, полет с прекачване през Истанбул и резервация в курорт на плажа в Картахена.

В рамките на минути колумбийските имиграционни власти му слагат белезници. Червената бюлетина на Интерпол, активирана при пристигането му по искане на федералните прокурори в Южния окръг на Ню Йорк, го чака на изхода. Алимов е обвинен в организиране на опит за убийство на двама видни чеченски дисиденти, базирани в Европа, като предложил награда от по 1,5 милиона долара за главите им. Тя щяла да бъде изплатена, независимо дали жертвите пристигнат в Русия мъртви, или просто, както се изразява руското разузнаване, „законно депортирани“.

Въпреки външния си вид, 42-годишният Алимов не е обикновен турист. Награждаван ветеран от елитното подразделение „Алфа“ на ФСБ, от 2023 г. насам той е старши оперативен служител в „Център 795“ - най-новата и най-секретна дирекция за убийства в Русия, която според разкрити документи на руското разузнаване е замислена така, че да бъде невъзможна за откриване. Алимов е едно от „звездните назначения“ и в продължение на две години ръководи глобална мрежа от агенти, натоварени със задачата да организират убийствата на политическите врагове на руския режим. Но сега агентите не са успели да се справят и един от тях е арестуван. Време е Алимов да поеме нещата в свои ръце.

Снабден с току-що издаден небиометричен паспорт с фалшива самоличност, той избира дата, която е на почит сред руските шпиони и военни - Денят на защитника на Отечеството, за първото си тайно пътуване в чужбина. Около 8 часа вечерта, докато другарите му вдигат наздравици за необявена публично победа, той се регистрира за полет до Истанбул на летище "Внуково". В апартамента му неговият iPhone 16 стои на бюрото му и вибрира от неотговорени поздрави.

По-малко от 24 часа по-късно Алимов е задържан и вероятно предстои да бъде предаден на „главния противник“ - както руският разузнавателен жаргон нарича Съединените щати. ФБР следи Алимов повече от година - отчасти чрез четене на размяната на съобщения, подпомагана от Google Translate, между него и един от евентуалните наети чуждестранни убийци.

► Ново звено, родено от трудностите

• Историята на „Център 795“ започва с провал

Между 2018 и 2022 г. руската военна разузнавателна агенция ГРУ става жертва на серия от оперативни грешки, свързани със звено 29155 - тайната дирекция, отговорна за атаката с нервнопаралитично вещество в град Солсбъри във Великобритания, опита за преврат в Черна гора и поредица от убийства и бомбени атентати в цяла Европа. Разследващи, журналисти и изследователи на отворени източници са успели да идентифицират десетки служители на звеното по име, снимка и номер на паспорт - издадени, нехайно и в нарушение на основните практики, в една и съща числова последователност. Неговите оперативни служители са откраднали средства от службата, за да издържат семействата и любовниците си и да живеят в разкош. Нещо повече - те са толкова сериозно компрометирани, че биометричните им данни се намират във всеки митнически компютър извън Русия. Звеното се беше превърнало, както се казва в една изтекла вътрешна оценка, в „пасив“.

Командирът основател на поделение 29155 - генерал Андрей Аверянов, не е отстранен. ГРУ не може да си позволи да губи кадри на фона на разрастващата се война на Кремъл срещу Украйна и Запада. Всъщност той получава по-широки задачи да ръководи нова Служба за специални задачи – името на прословуто звено на КГБ, отговорно за убийството на Лев Троцки и украински националистически лидери в съветския период. Но разчетите в Москва се бяха променили. Решено е, че поделението на Аверянов не се нуждае от реабилитация, а от конкуренция.

Новото звено е създадено със заповед на руския Генерален щаб през декември 2022 г. и е обозначено като Военно поделение 75127 (повтарящо се с номера на несъществуващо поделение, разположено преди това близо до границата с Китай), с вътрешно наименование „Център 795“. За разлика от поделение 29155, което е вписано в йерархията на ГРУ, „Център 795“ е създаден като напълно отделна структура, докладваща директно на началника на Генералния щаб Валерий Герасимов. Мандатът на Центъра е голям - не просто убийства, а това, което руските военни плановици наричат ​​„пълен цикъл от операции“ – събиране на разузнавателна информация, наблюдение, саботаж и, когато е необходимо, убийства. Всичко това - в рамките на едно самостоятелно командване. „Център 795“ е проектиран да функционира като армия в сянка. До юни 2023 г. той е почти напълно окомплектован с персонал.

• Камуфлажът на „Калашников“

За да осигурят прикритие на звеното, неговите архитекти избират да не го поставят в съществуващата бюрократична структура на ГРУ. Вместо това, то е вградено в концерна „Калашников“ - известният руски производител на оръжие, частна компания, в която блокиращ миноритарен дял е запазен за държавния отбранителен конгломерат „Ростех“. Офицерите са вписани във ведомостта на „Калашников“. Тяхната оперативна база е военно-промишленият комплекс парк „Патриот“ извън Москва, където Калашников поддържа двуетажна административна сграда, известна като ТМУ-1. Тренировъчните дейности на новата тайна операция са прикрити като „пробни стрелби“ - привидно легитимна практика, свързана с публичните дейности на „Калашников“ за производство на оръжие.

Идеологическият архитект и главен поддръжник на звеното, според два запознати източника, с които The Insider разговаря, е Андрей Бокарев. Той е милиардер, търговец на оръжие, известен като контролиращ собственик и президент на „Трансмашхолдинг“, един от най-големите железопътни и отбранителни конгломерати в Русия. По-малко известна е по-тясната му връзка с „Калашников“.

През 2014 г. Бокарев и негов бизнес партньор придобиват 75% контролен дял в концерна, който до този момент е собственост на „Ростех“ - руският държавен гигант в областта на отбраната и промишлеността. 4 години по-късно, изправен пред перспективата Западът да му наложи санкции, Бокарев уж се отказва от „Калашников“. Какво се е случило с акциите му след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. не е публично известно, но финансовата следа показва, че той просто е преструктурирал инвестициите си, за да скрие собствеността си.

Данъчните декларации на Бокарев за периода 2019–2021 г. показват непрекъснат поток от приходи, идващи от „Калашников“. В момента той е посочен и във ведомостта за заплати на компания, контролирана от Алън Лушников, който е номинален президент на „Калашников“ и самопровъзгласил се за основен акционер. Лушников е чест гост в частния самолет на Бокарев, като последните им съвместни полети датират от края на 2025 г. Следователно влиянието на Бокарев върху стратегическата насока на „Калашников“ почти сигурно не е намаляло.

Моделът на финансиране за „Център 795“ отразява модел, установен от покойния Евгений Пригожин - магнатът в кетъринга, превърнал се в лидер на наемници, който загина при подозрителна самолетна катастрофа през август 2023 г. Според държавни договори, сключени чрез „Калашников“ и „Трансмашхолдинг“, Бокарев насочва част от приходите си от двете в специални държавни проекти. Докато богатството на Пригожин е изградило частната военна компания „Вагнер Груп“ и е финансирало Агенцията за интернет изследвания (по-известна като „фермата за тролове“ в Санкт Петербург), финансите на Бокарев са насочени към „Център 795“.

Първоначално споразумението било предназначено за главния изпълнителен директор на „Ростех“ Сергей Чемезов. Той е една от най-влиятелните фигури в руската система за сигурност и сред най-доверените хора на руския президент Владимир Путин. Тяхната близост води началото си от съвместната им работа за КГБ в Дрезден през 80-те години на миналия век - връзка, която е надживяла Съветския съюз и е оцеляла след десетилетия на пренареждания в Кремъл.

Чрез „Център 795“, създаден в сграда на "Калашников", Чемезов придобива нещо, което отдавна му липсва - собствена частна армия, командвана от доверен бивш агент на ФСБ, дошъл в "Калашников" през 2019 г. Двамата олигарси са изградили близки отношения. Чемезов е редовен посетител на рождените дни на Бокарев, а семействата им са пътували заедно с частния самолет на Бокарев. Това симбиотично споразумение оттогава е станало доста сложно.

Когато „Център 795“ е създаден в края на 2022 г., неговият мандат е оформен около подпомагане на руските военни усилия в Украйна чрез бойно разузнаване, специални операции и саботаж зад вражеските линии. Само това едва ли е забележително. От всеки голям бенефициент на руската държава се очаква да допринесе за „специалната военна операция“ на Путин и всеки голям концерн, от "Газпром" до "Лукойл" и "Русал", е изправен пред натиск да отстоява собствения си частен военен капацитет.

Подпомагането на родината по време на война е просто цената на правенето на бизнес. Но извършването на политически убийства в Западна Европа е нещо съвсем различно.

Според източник, близък до Чемезов, операции от този вид – насочени срещу критици на Кремъл на чужда територия, никога не са били част от неговото разбиране за правомощията на звеното, но по времето, когато операцията по убийството, довела до ареста на Алимов, е била в ход, новите правомощия на „Център 795“ не са могли да бъдат отменени. За Чемезов, чиято внимателно изградена репутация на относително умерен човек в рамките на силите за сигурност изисква дистанциране от най-крайните мерки на Кремъл, разкриването на западните дейности на звеното представлява особена отговорност, която неговите врагове или бизнес конкуренти в Русия са в добра позиция да използват.

• Армейски старт-ъп

За ръководител на подразделението, неформалното политбюро, състоящо се от Генералния щаб и двамата милиардери, които се занимават с производство на оръжие, е назначен Денис Фисенко. Той е 52-годишен ветеран от подразделение „Алфа“, чиято биография е като сбита история на постсъветската руска военна мощ. Трикратен носител на Орден за храброст, Фисенко е и руски шампион по стрелба с бойно оръжие сред подразделенията за специални сили, както и автор на ръководството за обучение по специални операции на ФСБ. Това, което го отличава от конвенционалните командири на Спецназ обаче, е последващия му корпоративен път. Между 2019 и 2023 г. той е заместник генерален мениджър на концерна „Калашников“ за специални проекти, ръководейки 1200 служители и управлявайки, наред с други портфейли, подразделението ZALA Aero, което произвежда дронове, използвани в момента от руските сили в Украйна. Той също така е летял заедно с Бокарев с частния си самолет и със сигурност е личен познат и доверено лице на милиардера. Фисенко е точно такъв офицер, какъвто новото звено изисква – доверен човек с оперативните инстинкти на елитен командос и административната плавност на корпоративен ръководител.

Последното качество е демонстрирано в пълния му блясък в PowerPoint презентацията, обявяваща структурата на звеното пред неговите кремълски спонсори. Пълна с инфографики, организационни схеми, прогнози за растеж и икони на танкове и дронове, тя е неразличима от слайдшоу в заседателната зала на „Калашников“. Освен това се оказва неочаквано информативна. Западни разузнавачи и разследващи журналисти, включително авторите на това разследване, я получават в рамките на месеци след създаването ѝ. Презентацията предлага поглед върху цялата анатомия и организационна структура на новия свръхсекретен отряд за убийства на Путин.

„Център 795“ разполага с приблизително 500 офицери, разделени в три дирекции - Разузнаване, Нападение и Бойно осигуряване. Дирекцията за бойно осигуряване включва оръжеен отдел, звено за противовъздушна отбрана и противотанково отделение, което отразява дизайна на звеното като самостоятелна военна сила с инвентар, включващ основни бойни танкове Т-90А и ракетни системи за залпов огън „Смерч“. От самото си създаване звеното е предназначено и за провеждане на кибероперации, радиоелектронно разузнаване и информационни операции – на теория, пълен набор от съвременни хибридни военни възможности, обединени под един команден чадър.

Организационният план на „Център 795“, който може да се види в електронна таблица с описание на щата от януари 2023 г., получена от The Insider, разкрива „пълен цикъл“ от дейности, предназначен да заобиколи бюрократичните и уязвими места в сигурността, които преди това са компрометирали други операции на ГРУ. Чрез назначаването на високопоставени ветерани от елитните отряди „Алфа“ и „Вимпел“ на ФСБ оперативни работници като Денис Фисенко и Николай Зрячев, които притежават „доказан опит“, Кремъл създава хибридна структура, способна безпроблемно да преминава от тайно агентурно разузнаване (12-и отдел) към тежки кинетични удари (1-ви до 6-ти отдел).

Включването на вътрешни артилерийски отдели и бронирани подразделения, оборудвани със системи за залпов огън „Смерч“, гаубици Д-30 и танкове Т-90А, показва, че поделението не е било предназначено само за дребни саботажи, но е било подготвено за високоинтензивни, самостоятелни военни ангажименти без нужда от външна подкрепа. Изтекла кореспонденция между членове на Центъра потвърждава тази задача: в първите месеци и години на пълномащабната война в Украйна Центърът се е стремял да получи разузнавателна информация за местоположението на украинските елитни войски и чуждестранни инструктори, както и за концентрацията на опасните ракетни установки HIMARS, с цел да бъдат насочвани към тях с ракети или дронове.

Освен това, организационната структура и изборът на персонал показват, че целите на звеното са били ясно свързани с транснационални репресии и целенасочена неутрализация, провеждана под прикритието на корпоративното отричане. Назначаването на специалисти по радиоразузнаване (13-ти отдел) и безпилотно разузнаване (14-ти и 15-ти отдел) заедно със специализирани снайперски екипи (19-ти отдел) позволява на звеното да открива, проследява и ликвидира цели, представляващи интерес. Чрез вграждане на тези възможности в рамките на концерна „Калашников“, звеното ефективно използва гражданска производствена инфраструктура, за да прикрие обучението и логистиката си, превръщайки централата на парк„Патриот“ в сигурен, изолиран център както за войната в Украйна, така и за убийства по света.

Не всички в руската разузнавателна общност обаче са впечатлени. Един източник от ГРУ е заявил пред The ​​Insider: „Не можете да натъпчете всички специалности на ГРУ и ФСБ в една структура от 500 души. Не работи така. Има причини, поради които дирекцията на Генералния щаб наема хиляди хора. Без мащаб не можете да поддържате истинска специализация, не можете да се справяте с наистина сложни задачи. Фисенко може да е отличен мениджър и превъзходен стрелец, но няма опита да ръководи специални операции във вражески страни“.

Нито Фисенко, нито Бокарев отговориха за коментар по това разследване.

Організационният план, потвърден от таблици на персонала и отделна вътрешна организационна схема, получена от The Insider, описва напълно самостоятелно комбинирано въоръжено формирование, способно на теория да провежда независими военни и разузнавателни операции без външна подкрепа.

Дирекцията за разузнаване, най-голямата в звеното, ръководи девет отдела, обхващащи целия спектър от съвременното наблюдение. Нейният 11-ти отдел се занимава с разузнавателна информация с отворени източници - наблюдение на социални медии, търговски сателитни изображения, публични бази данни. 12-ти отдел, най-чувствителният, управлява човешки агенти в чужбина; той е съставен почти изцяло от ветерани от Звено 29155, дирекцията за убийства на ГРУ, чиито оперативни лица отровиха Сергей Скрипал в Солсбъри. 13-ти отдел се занимава с прихващане на сигнали, като управлява пълен набор от радиотехническо разузнавателно оборудване, включително станции за сателитно прихващане. Отдели 14 и 15 провеждат оптично разузнаване съответно на оперативно и тактическо ниво, използвайки дронове Орлан и Елерон като механизми за получаване събрана чрез визуални средства разузнавателна информация. Три паралелни екипа за наземно наблюдение - отдели 16, 17 и 18 - осигуряват физическо потвърждение преди удара, работейки с идентично оборудване, така че всеки един от тях да може да покрие всяка цел, без другите да знаят. Отдел 19, Отделът за снайперисти, се намира в рамките на Дирекция „Разузнаване“, а не в Дирекция „Щурм“, структурен избор, който предполага, че основната му роля не е огнева подкрепа на бойното поле, а целенасочени ликвидации.

Дирекция „Щурм“ се състои от 4 отдела за бойно приложение, всеки от които съдържа 4 автономни ударни групи. Архитектурата е проектирана около един-единствен принцип: никоя група не знае какво правят другите. Компрометирана клетка не може да изпълни паралелна мисия. Включването на служители от президентската охрана на ФСО (Федералната служба за охрана) – специалисти по непосредствена защита и пускане на парашути – както и възпитаници на Спецназ в една трета от тези отдели, показва, че поделението притежава амбиции за въздушна инфилтрация, които надхвърлят всичко, с което някога е разполагало поделение 29155. В същото време някои от независимите клетки наемат на командни позиции бивши членове на поделение 29155.

Дирекция „Бойно осигуряване“ е мястото, където конвенционалните амбиции на поделението стават видими. Нейните пет отдела – бронетанков, артилерийски, медицински, обезвреждане и противовъздушна отбрана – се допълват от пет специализирани секции, обхващащи противотанкови операции, поддръжка, укрепване и логистика. Инвентарът включва основни бойни танкове Т-90А и 300-милиметрови ракетни системи „Смерч“. Медицинският отдел се ръководи от друг бивш сътрудник на поделение 29155, военен лекар, учил в Кировската академия в Санкт Петербург заедно с Александър Мишкин, известен от Солсбъри, и специализирал във водолазна травматология.

Процесът на подбор е строг, като приблизително една трета от кандидатите са отхвърлени, защото „не са се доказали по уникален начин“. За малцината избрани, които преминават през селекцията, възнаграждението е несравнимо в руската армия: всеки печели около 7800 долара на месец на ниво началник на отдел, докато доходът на Фисенко е по-близо до 40 000 долара на месец или половин милион долара годишно, въз основа на изтекли данъчни документи.

В същото време на „Център 795“ е предоставено правомощието да привлича офицери от различни други подразделения на армията, ГРУ, ФСБ, Росгвардия (руската Национална гвардия) и дори ФСО, елитните сили за защита на Кремъл - не непременно със съгласието на съответната агенция. По този начин „Център 795“ се радва на сравнително по-висок статус във вътрешната йерархия на руските специални служби.

Този цивилен подход в процеса на набиране на персонал не е случаен. Това е механизмът, чрез който най-високопоставените фигури в подразделението влизат в него, без да оставят военен отпечатък. Дроздов, началникът на щаба, и Радкевич, началникът на разузнаването, и двамата са минали през „Калашников“ по пътя си, но никога не са били свързани с руски военни или служби за сигурност. И двамата са ветерани от звено „Алфа“ на беларуското КГБ – вероятно умишлено вербуване от съюзнически разузнавателни служби, чиито служители нямат руска институционална история и не са обект на проверка от чуждестранни контраразузнавания или следователи.

► „Център 795“: Поглед отвътре

Персоналът на „Център 795“ е съставен предимно от Центъра за специални операции на ФСБ (да не се бърка със сходната организация на Аверянов), а не от офицери с кариерен опит в Министерството на отбраната. По-голямата част от тях са били от екипа „Алфа“ на ФСБ, но мрежата за набиране на персонал е по-широка. Сред висшите фигури в звеното са ветерани с още по-неясен произход: звеното „Алфа“ на беларуското КГБ. Заместникът на Фисенко, Дмитрий Дроздов, е служил в беларуското разузнаване под псевдонима „Дмитрий Заплавнев“, докато началникът на разузнавателната дирекция Сергей Радкевич е действал там като „Сергей Башхимджиев“. И двамата са приключили кариерата си в Беларус около 2017 г. и са преминали през корпоративни роли в „Калашников“, преди да пристигнат в Център 795.

Според таблицата на личния състав, старши заместник на Фисенко е генерал-лейтенант Алексей Илюшин. Автобиографията му, приложена към презентацията в PowerPoint, е на многостранно-развита личност: той говори четири езика (включително датски и норвежки), пише учебници за руски военни академии, автор е на речник с военна терминология, разработил е програма за набиране на бъдещи кадри на ГРУ в руски университети и е провел множество „мисии за събиране на разузнавателна информация и информация“, докато е работил в руски посолства. Кариерата му в чужбина приключва, когато DGSE, френската служба за външно разузнаване, го хваща да прекрачва допустимите граници на събиране на разузнавателна информация под дипломатическо прикритие. През 2014 г., докато е базиран в Париж, той се опитва да подкупи човек, близък до тогавашния президент Франсоа Оланд, за да получи компрометираща лична информация за него. Илюшин незабавно е обявен за персона нон грата. Между това позорно бягство от международния шпионаж и назначаването му в „Център 795“, той някак си се позиционира като експерт по нанотехнологии и твърди, че е ръководил проекти за разработване на „нови системи за съхранение на енергия на литиево-йонна основа“, както и „източници на радиация в терахерцов диапазон за откриване и неутрализиране на взривни устройства“.

Свързваща сила между доминираното от ФСБ звено и институционалните мрежи на ГРУ е 12-ти отдел - оперативният разузнавателен отдел, ръководен от Анатолий Ковальов, офицер от ГРУ, чиито пътувания и комуникации показват предишна служба за звено 29155. Под Ковальов са Андрей Исаенко, Евгений Мамедов и Денис Белов, всички базирани в централата на ГРУ на Хорошевски път.

Денис Алимов, който сега обитава колумбийска затворническа килия, е координирал работата си в рамките на 12-ти отдел. Въпреки това, както показват изтеклите му комуникации, той е имал нещо като статут на специален агент, докладвайки директно на Николай Зрячев, истински Форест Гъмп от руското разузнаване, който е служил във въздушно-десантното подразделение на ГРУ, преди да бъде привлечен от „Алфа“ на ФСБ и впоследствие от концерна „Калашников“. От 2023 г. на Зрячев е предоставена нова, хибридна роля като заместник-командир на „Център 795“.

► От Балашиха до Богота

В началото на 21-ви век, Алимов служи в ОМОН - руската полиция за борба с безредиците - в югозападния руски град Ставропол, преди да се прехвърли в звеното „Алфа“ на ФСБ в Центъра за специални задачи в Балашиха, предградие в източните покрайнини на Москва, около 2008 г. Това е същото съоръжение, където е получил обучението си Вадим Красиков, убиецът, който уби чеченския дисидент Зелимхан Хангошвили в берлинския парк Тиргартен през 2019 г. и по-късно беше върнат в Русия от Германия като част от размяна на затворници, извършена с посредничеството на САЩ.

В рамките на звеното „Алфа“ Алимов е работил под ръководството на заместник-началника Юрий Василиевич Полишчук, като се е фокусирал върху вътрешни задачи в тясно сътрудничество с Втора служба на ФСБ, специализирана в контраразузнаването. Той е поддържал и сериозни контакти в дирекция „Антитероризъм“, включително със служители, работещи в района на Северен Кавказ. Изтеклите комуникации от Телеграм, прегледани от The Insider, недвусмислено поставят Алимов в кръга на „Алфа“: той редовно е празнувал неофициалния годишен ден на звеното, традиция, споделяна сред активните членове и ветераните. Той е поддържал и директни лични отношения с Рамзан Кадиров, военачалник и президент на Чечня.

През 2023 г., след преместването му в „Център 795“, Алимов първоначално е бил натоварен със сравнително обикновени вътрешни операции - да помага на Кадиров да открие племенник на дисидент, изчезнал в Москва, и да използва бившите си контакти с ФСБ, за да помогне за освобождаването на товарни пратки, преминаващи между Русия и окупираните от Русия части на Украйна. Той е запълвал иначе обикновените си работни дни с обсесивни упражнения и консумация на стероиди. Данните от отворен код показват, че телефонният му номер е участвал в няколко групови чата в Telegram, фокусирани върху увеличаване на мускулната маса чрез анаболи, което не е било без очевидни недостатъци. Сред въпросите, които Алимов е публикувал в канала, е бил: „Как да продължим растежа на мускулите, като същевременно се отървем от странични ефекти като мъжки гърди?“.

До 2024 г. обхватът на неговите занимания, несвързани с фитнеса, се е разширил значително. Алимов е изграждал мрежа за набиране на персонал за операции в Украйна и едновременно с това е търсил прокси агенти в чужбина. Ключов източник на кандидати е бил неговият собствен каталог на чеченци, които лично е хвърлил в затвора за предполагаемо участие във въоръжени групировки в Кавказ. Много от тях са имали висящи или условни присъди, което ги прави, според логиката на руското разузнаване, идеални кандидати за настаняване в чужбина, като идеологическата им история е осигурявала правдоподобно прикритие като политически бежанци. Изтекла кореспонденция предполага, че поне някои от тези инициативи са успели: един бивш боец ​​с връзки с антикадировската чеченска диаспора в Европа, Шамсудин А. (The Insider не разкрива фамилното му име, тъй като не можем да бъдем сигурни, че е бил наясно с целите на мисията, с която е бил натоварен), получил паспорт и напуснал Русия, първоначално за Истанбул. Следите му се губят след това.

До края на 2024 г. фокусът на Алимов решително се измества към дисиденти, възприемани като врагове на руската държава. Въз основа на историята си на преследване на чеченски сепаратисти, повечето от определените му цели били членове на чеченската диаспора в Европа, които се стремят към независимост от Русия и са критични към Кадиров. Централен фокус става семейство Закаеви, чийто глава на семейството, Ахмед Закаев, е изпълняващият длъжността министър-председател в изгнание на непризнатата Чеченска република Ичкерия и виден враг на Кадиров.

► Активът, наградата и преводите

За да изпълни операцията на западна почва, Алимов се нуждаел от местен оперативен работник, някой с мобилност в Европа и без очевидни връзки с руското разузнаване. Той намерил такъв в лицето на Дарко Дурович, говорещ сърбохърватски, живеещ в Съединените щати (точният му произход остава скрит в съдебните документи). Текстът в обвинителния акт предполага, че и двете основни цели произхождат от „република“ в рамките на Русия, термин, който се отнася за няколко региона, сред които Чечня е на видно място. Федералните прокурори твърдят, че Алимов е вербувал Дурович като свой основен полеви актив за операцията.

Финансовите условия били ясни. По време на среща в Москва през октомври 2024 г. – проведена със значителна символична дързост в ресторант на пешеходно разстояние от централата на ФСБ в Лубянка – Алимов връчил на Дурович авансово плащане от 60 000 долара и обещал още 1,5 милиона долара за всяка цел, успешно „депортирана в Русия“. На Дудович било казано, че ако операцията е успешна и други цели са идентифицирани, то трето издирвано „живо или мъртво“ лице, можело да донесе награда, надвишаваща 10 милиона долара.

► Фаталната езикова грешка

„Център 795“ е създаден със значителни институционални разходи, да бъде „изолиран“ – запечатан срещу онзи вид електронно проникване, компрометирало предишни руски разузнавателни операции. Командирите му са взели предпазни мерки: криптирани приложения за съобщения, самоличности прикривани под псевдоними, разделени комуникации. Това, което не са взели предвид, е езиковата несъвместимост на собствените си оперативни работници.

Алимов е говорил руски. Дурович е говорил сръбски. Нито един от двамата не е владеел родния език на другия на ниво, достатъчно за оперативна комуникация. Решението им е било просто и, както се оказа, катастрофално: те използвали Google Translate, конвертирайки сръбските полеви доклади на Дурович на руски за неговия ръководител, както и руските инструкции на Алимов обратно на сръбски за агента.

Самите съобщения са били предавани чрез криптирани приложения, които мъжете са смятали за сигурни. Но Google работи чрез сървъри в Съединените щати, които попадат изцяло в обсега на заповед за наблюдение на ФБР. Въоръжени със съдебна заповед, следователите успяват да получат достъп до лог файловете на тези преводи директно от доставчика на услуги, като прочитат съдържанието на целия оперативен комуникационен поток в прав текст в реално време, дори когато Алимов и Дурович вярват, че са защитени от криптиране от край до край.

Записите от наблюдението, части от които са цитирани в нов, разсекретен обвинителен акт на голямото жури на САЩ, понякога приличат на абсурден документ: две оперативни лица от най-секретното звено за убийства в Русия извършват заговор за наемно убийство чрез инструмент за превод на потребители, като всяка тяхна инструкция и отчет за състоянието са запазени в ясни записи с точно изписан час на сървърите на американска компания. Както по-късно отбелязва източник, близък до разследването, това е било дори по-добро от подслушване, защото е пристигнало транскрибирано.

Например, на 28 ноември 2024 г., във връзка с един от техните „проекти“, Дурович изпраща съобщение на Алимов, в което пише: „в момента не мога да потвърдя местоположението в Ню Йорк, защото съм в Черна гора. Ще се върна в Ню Йорк около 20 декември и ще се опитам да го намеря в Ню Йорк... [Той] се опитва да създаде впечатление, че винаги е в ЕС, за да прикрие следите си, но в действителност е в САЩ през повечето време. Това е информацията, която съм получил от моите контакти“.

По-рано същия месец Дурович дори използва търсачки, вероятно за да проучи какво да търси като оръжие за убийство – „Glock 17“, „Glock 21“, „Glock 22“ – и откъде в Подгорица, Черна гора да се сдобие с „Glock 22“.

Друг, отделен „проект“, Дурович пише на Алимов на 19 декември, се отнася до жертва, която прекарва времето си в „бяла вила, близо до морето... заобиколена от бяла ограда/стена, а на портата има някакъв ислямски знакб“. Проблемът е бил да се намери коя вила е това, тъй като е имало няколко, съответстващи на това описание. „Вярвам, че скоро ще го намерим, не може да се движи през цялото време. Ще се отпусне и ще падне в капана в даден момент“.

Дурович също така е потърсил помощ от неназован съучастник, базиран в Съединените щати. В навечерието на Коледа през 2024 г. той му изпратил съобщение: „Имам хора, които биха платили много пари, за да бъде арестуван този човек и други като него и да им бъдат предадени. Засега имам 3 или повече души, които се издирват за арест... За всеки човек получаваме 1,5 милиона щатски долара. Нуждаем се от сътрудник, който няма да иска много, но ще ни предостави тази информация и след като потвърдя местоположението (ще го проверя сам), ще получим парите.“ Потенциалният подизпълнител поискал от Алимов възстановим аванс, за да финансира „ловен екип“.

Пред своя съучастник Дурович хвалел Алимов: „Той има много добри връзки... един от най-близките хора до важен държавен служител“. Най-вероятно той е имал предвид близостта на Алимов с Кадиров, доказана от поръчките, които е изпълнявал за клана на силния човек.

Според обвинение на САЩ срещу него, Алимов е предоставил на Дурович пакет с техническа разузнавателна информация, включващ IP адреси и европейски телефонни номера, използвани преди това от една от тези цели.

Използването на Google Translate не е единственият оперативен провал на Дурович. Той е направил две пътувания до Русия през юли и октомври 2024 г., опитвайки се да прикрие дестинацията си, като е резервирал мними почивки в Турция, докато се е отправял към Москва със свързващи полети под истинското си име. Всеки път, когато се е връщал в Съединените щати, е бил разпитван от специални агенти на ФБР, които са имали достъп до данните на авиокомпанията. Той категорично отричал да е посещавал Русия. Лъжите били прозрачни и са утежнили обвиненията към него. ФБР обаче решава да изчака – продължавайки да го наблюдава и да чете виртуалния му дневник в Google Translate – преди най-накрая да го арестува през март 2025 г.

► Разкритието

Арестът на Алимов на летище "Ел Дорадо" на 24 февруари 2026 г. изглежда е резултат от преплитащи се нишки на разследванията. Обвинителният акт на ФБР се отнася до европейска партньорска правоохранителна агенция, която е сътрудничила в разследването едновременно с колумбийските власти. Намек за това как е започнало това сътрудничество може да се крие в телефонните контакти на Алимов, които включват Деян Берич и Давор Савичич, сръбски вербовчици на наемници за руската армия в Украйна, които отдавна са попаднали в полезрението на западните разузнавателни агенции. Може би Алимов се е запознал с Дурович, който има двойно сръбско-черногорско гражданство, чрез тези вербовчици, а Дурович от своя страна е бил обект на предварително съществуваща операция за наблюдение. Това, което остава по-малко ясно, е защо, цяла година след ареста на Дурович, Алимов е преценил, че е безопасно да пътува в чужбина.

Досиетата, прегледани от разследващите, показват, че той се е опитал да закупи предплатен телефон в Русия само ден преди заминаването си, сякаш покупката на телефон за еднократна употреба в последния момент може да отмени месеците на излагане на информация, които вече са се натрупали. Той пътувал по маршрут, който изглеждал като почивка, с резервация в Картахена – прикритие, съответстващо на оперативната дейност на офицерския корпус на „Център 795“. Това не било достатъчно. Колумбийските служители по миграцията, действащи в координация с Интерпол, го задържали при пристигането му от Истанбул.

В допълнение към обвиненията в заговор за убийство и отвличане, Алимов е обвинен в предоставяне на материална подкрепа на определена терористична организация и заговор за финансиране на тероризъм. Всяко от основните обвинения носи потенциална присъда доживотен затвор. Той остава в колумбийски арест в очакване на процедура по екстрадиция.

► Последици

Разкриването на „Център 795“ със сигурност ще създаде трайни проблеми за руските разузнавателни служби, и то такива, които не могат да бъдат управлявани чрез преназначаване или отричане. Организационната архитектура на звеното – вграждането му в „Калашников“, зависимостта му от инфраструктурата на „Ростех“, използването на парк „Патриот“ като оперативна база – вече е напълно документирана в западни съдебни документи и в работата на разследващи с отворен код. Досега Фисенко и другите командири на Център 795 не бяха публично идентифицирани. Техните имена, корпоративна история и оперативни роли – документирани от The Insider чрез изтекли материали, записи в корпоративния регистър, военна документация и прихванати комуникации – ще затруднят значително продължаването им на работа в същия режим. Цялото звено е компрометирано благодарение на небрежните действия на един оперативен работник.

За Чемезов разкриването носи свои собствени рискове. След години, прекарани в култивиране на имиджа на прагматичен технократ, скептичен към инвазията в Украйна (и към лобистките усилия по задкулисни канали, насочени към премахването на него и семейството му от списъка със санкции на правителството на САЩ), сега името му е свързано с операция, насочена срещу дисиденти в Западна Европа - точно вид дейност, която той, според собствените му твърдения, въобще не е спонсорирал. Враговете на Чемезов в руската система са разбирали тази уязвимост. Дали обаче изтичането на информация, което е позволило това разследване, е възникнало в атмосферата на институционална завист, която е обграждала „Център 795“ от самото му създаване - от лагера на Аверянов или от друго място в някоя служба за сигурност, където амбициите на звеното са генерирали толкова негодувание, колкото и възхищение - е въпрос на спекулация.

В годините след разкриването на Подразделение 29155, Русия поне два пъти се е опитвала да изгради инфраструктура за последващи убийства, способна да функционира под прага на видимостта на западните разузнавания. Всеки опит се е провалял заради различна версия на един и същ проблем: не заради изтънчеността на противниците си, а заради търсенето на удобство от страна на собствените оперативни служители. Подразделение 29155 е било компрометирано, защото служителите му не са се занимавали с основните неща: истински паспорти, истински имена, хотелски регистри, които съвпадат с данните на авиокомпаниите. „Център 795“ е трябвало да бъде различен. Той е имал корпоративния камуфлаж, разделението на части, новоизмислените фалшиви самоличности. Това, с което не е успял да се справи, са били затрудненията в комуникацията заради езиковата бариера и фактът, че най-лесното решение на тези затруднения преминавали през сървъри в Калифорния.

Провалът с ареста на Алимов по време на първото му пътуване не е първият - и със сигурност няма да е последният - провал на начинание, издаващ неспособността на най-секретното военно подразделение на Русия да остане изолирано. Преди няколко месеца съществуването на това звено стана публично достояние в самата Русия, благодарение на съдебно дело, заведено от бивш член на Центъра срещу Фисенко заради незаконното му уволнение. Съдът застана на страната на оперативния работник и разпореди възстановяването му на работа, заедно с „обезщетение за морални щети“. Въпреки че делото, заведено срещу „Център 795“ във Военния съд в Одинцово (където се намира звеното), беше бързо изтрито от съдебната система, то остава достъпно в различни руски агрегатори, които автоматично събират нови записи по делата.

Докато Алимов чака екстрадицията си от Богота, апаратът, който той помогна да бъде изграден – танковете, дроновете, снайперските екипи, внимателно изграденото прикритие на „Калашников“ – беше разкрит. Иронията на провала на „Център 795“ не убягва на онези, които са го проследили: звено, предназначено да бъде най-непроследимият инструмент за принуда на Кремъл, беше разкрито не чрез години търпеливо контраразузнаване, не чрез дезертьор или прехвърлен активист, а защото двама мъже трябва да разговарят помежду си и не знаеха езиците си. Русия ще изгради друго звено. Ще бъде по-внимателна по отношение на инструментите за превод, които използва. Но дали ще бъде по-внимателна по отношение на хората, които вербува, е съвсем друг въпрос.

Превод: Александрина Аврамова

Редактор: Дарина Методиева