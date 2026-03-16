Тази сутрин в центъра на Киев отекнаха поредица от експлозии, констатираха журналисти от "Франс прес" на място, а властите съобщиха за необичайна руска атака с дронове посред бял ден срещу украинската столица.

"Отломки от дрон паднаха в самия център на града", без да вземат жертви, каза кметът Виталий Кличко и добави: "Вражеската атака срещу Киев продължава, останете в убежищата".

Поне две жертви при атака с дронове срещу Киев, обявиха въздушна тревога

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха в "Tелеграм" за няколко вълни бойни дронове и поне една ракета. Според канали в платформата, близки до украинската армия, противовъздушната отбрана е свалила две крилати ракети, които са атакували столицата.

Въздушната тревога бе обявена в Киев около 08:30 часа местно време (и българско време) и продължи близо час. Атаката се смята за необичайна, тъй като обикновено нападението по въздух от Русия е през нощта, отбелязва АФП.

