Руски дронове атакуваха цели в Киев рано днес. Уби най-малко двама души, предизвикани са пожари и са нанесени значителни щети, съобщиха официални лица.
Тимур Ткаченко, който е шеф на военната администрация на столицата, написа в Telegram, че двама души са загинали при ударите, които започнаха около полунощ.
Кметът Виталий Кличко посочи, че жертвите са три, а шестима са ранени. Един от загиналите, каза той, е бил лекар от Бърза помощ. Той пристигнал в апартамент, ударен последователно от два дрона. Кличко каза още, че две жилищни сгради са били ударени на източния бряг на река Днепър, което е причинило значителни щети. Цялото фоайе в една от сградите е било унищожено. Висока сграда също е била сериозно повредена в централния район на града, добави той.
Руските ракети удариха жилищни сгради в Кривой рог
Ткаченко каза, че един дрон е предизвикал пожар в търговски център, а друг е паднал пред медицинско заведение.
И двамата официални представители заявиха , че са избухнали пожари в няколко квартала на града. В Киев въздушната тревога продължи повече от три часа след първите атаки с дронове.Редактор: Габриела Павлова
