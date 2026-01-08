Руските сили нанесоха удари по жилищни сгради в Кривой Рог с две балистични ракети "Искандер" съобщи в Telegram Александър Вилкул, председател на Градския съвет за отбрана, цитиран от Укринформ. "На ранените се оказва помощ", отбеляза той.

Изпълняващият длъжността ръководител на Днепропетровската областна военна администрация Владислав Хайваненко съобщи във Facebook, че в резултат на ракетния удар по Кривой Рог са ранени петима души, включително едно дете.

Русия атакува жилищен блок в Украйна, пожарникари вадиха пострадали през дупка във фасадата (ВИДЕО)

Според Хайваненко ударът е нанесъл щети на инфраструктурата в града, като е счупил прозорци и балкони в няколко жилищни сгради.

Повече от 1,7 милиона домакинства в Украйна имат проблеми с водоснабдяването след нощната руска атака срещу югоизточната Днепропетровска област, заяви украинският вицепремиер Олексий Кулеба, цитиран от "Ройтерс". Повечето услуги са възстановени, но около 20 000 домакинства все още нямат вода, а 250 000 домакинства нямат отопление, добави Кулеба.

Руски удари имаше и в Херсонска област, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти. Най-малко четирима са убити.

Губернаторът на областта Олександър Прокудин заяви в Telegram, че при удар с дрон в района на град Берислав е загинал един човек. Има данни и за един ранен при атаката. По-рано днес Прокудин заяви, че при руски обстрел в центъра на град Херсон са били убити трима души и двама са били ранени. Областната прокуратура съобщи за руски обстрел по едно от кафенетата в града и посочи, че е започнала предварително разследване за военно престъпление, довело до загуба на човешки живот.

