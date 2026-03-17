Предложенията на властта за овладяване на цените у нас – таван на горивата и намаляване на ДДС и компенсации за домакинства и бизнес са по-скоро временни и с ограничено въздействие. Това стана ясно от думите на бившия заместник-министър на финансите Любомир Дацов в студиото на „Твоят ден“, където той коментира риска от инфлация на фона на геополитическото напрежение и възможните икономически последици.

Според Дацов българската икономика е силно зависима от външната търговия, като оборотът внос-износ достига 120–130% от БВП, което я прави част от модела на „гъвкавите, отворени икономики“, които по принцип печелят от това. На този фон обаче светът се затваря. Според него Европа трябва да търси компенсации от САЩ и Израел заради ефектите от глобалните конфликти.

По отношение на инфлацията Дацов отчете, че има леко отклонение, макар и минимално, но подчерта, че тенденцията е за успокояване на цените. По думите му вече се наблюдава „съществено намаление на натиска“ върху пазара, което води до стабилизиране.

Експертът е критичен към обсъжданите от властта мерки: „Това са мерки, които са повече за обсъждане, отколкото да водят до реален ефект“, заяви той и допълни, че подобни интервенции често дават обратен резултат.

Дацов подчерта, че подобни политики могат да се разглеждат единствено като “временен мост“. Ако обаче се стигне до рязък скок на цените на енергоносителите, „държавата ще трябва да направи този бридж“, но тогава „ще има сериозна икономическа криза“ с ефекти върху заетостта и бюджетните приходи.

По повод идеята на Европейската комисия за таван на цените на горивата Дацов коментира: “Някой трябва да плати разликата между пазарната цена и тавана.“ Според него подобни решения често прехвърлят тежестта или върху бюджета, или върху бизнеса, без да решават структурните проблеми.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова