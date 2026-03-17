Авиокомпанията British Airways обяви, че отменя полети до и от няколко дестинации в Близкия изток до юни заради войната в региона, която оказва сериозно влияние върху световната авиационна индустрия.

Превозвачът е отменил полети до Аман, Бахрейн, Дубай и Тел Авив до 31 май. Тези до Доха също са временно спрени до 30 април, като до 31 май ще се изпълнява „ограничено разписание“, гласи официално съобщение, цитирано от АФП.

Кипър стартира международна кампания за защита на туризма заради конфликта в Близкия изток

„Поради продължаващата несигурност в Близкия изток и нестабилността на въздушното пространство удължихме временното ограничение за полетите си в региона“, посочват от авиокомпанията.

Линиите до Рияд и Джеда в Саудитска Арабия ще продължат да се обслужват, а полетите до Абу Даби ще бъдат възобновени на 25 октомври, както беше обявено по-рано.

Глобалните авиокомпании са засегнати от последиците от конфликта в Близкия изток на фона на рязко поскъпване на горивата и променящите се планове на пътниците. Най-силно засегнати са превозвачите от региона, но отражение има и върху повечето големи международни авиокомпании, които оперират полети до и през Персийския залив.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Габриела Павлова