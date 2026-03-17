Френските митнически служби иззеха през февруари рекордните за Франция 13 тона кокаин на пристанище Дюнкерк, съобщи днес пред „Франс прес” министърът на държавната служба и публичните финанси Давид Амиел.

Става дума за три конфискации, извършени в рамките на 10 дни: съответно 1,9 тона (на 7 февруари), 8,4 тона (на 12 февруари) и 2,8 тона (на 18 февруари). Стойността на задържания наркотик по цени на дребно се оценява на близо 865 млн. евро. Количеството, заловено през февруари, представлява близо една трета от целия кокаин, конфискуван за миналата година (31 тона).

„След 2025 г., белязана от историческото изземване на над 31 тона кокаин от френските митнически служби, тези три големи конфискации, извършени в Дюнкерк само през февруари, доказват, че митническите служби и служители продължават да работят неуморно в борбата срещу трафика на наркотици”, отбеляза Амиел.

Тези 13 тона поставят нов рекорд след 10-те тона, заловени през март миналата година също от митническите служби в същото пристанище на Северно море. Заловените наркотици са били скрити в контейнери със законни стоки, отбелязва АФП.

„Част от 13-те тона кокаин е била предназначена за френската територия, а друга част – за страни извън Европейския съюз”, подчерта пред АФП регионалният директор на митниците в Дюнкерк Фредерик Дюран.

Редактор: Мария Барабашка