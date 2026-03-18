Малко куче беше спасено, след като се оказа блокирано на висока 12 метра железопътна платформа в американския град Филаделфия. Пристигналите на мястото служители на градския приют смятат, че женското куче, кръстено Доти, е скочило върху релсите на предишна спирка, хукнало е да бяга и се е уплашило от наближаващ влак.

Заклещена и трепереща, тя в крайна сметка беше достигната с подемник, предоставен от полицията. Доти позволила на служителя да я хване с каишка и да я издърпа от съоръжението. Кучето вече е в пълна безопасност и е настанено в приют.

Редактор: Станимира Шикова