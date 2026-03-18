Прокурори в Норвегия поискаха синът на престолонаследницата Мете-Марит – Мариус Борг Хойби – да бъде осъден на седем години и седем месеца затвор за редица престъпления, включително изнасилване на четири жени.

„Изнасилването може да остави трайни белези и да разруши животи”, заяви прокурорът Стурла Хенриксбо в предпоследния ден от процеса пред съда в Осло.

„Това е нещо, което жертвата може да носи със себе си през целия си живот”, добави той, цитиран от АФП.

Хойби, 29-годишен син на принцесата от връзка преди брака ѝ с престолонаследника Хокон през 2001 г., е изправен пред съда по 40 обвинения, които могат да доведат до максимална присъда от 16 години затвор. Той оспорва най-тежките обвинения.

Редактор: Мария Барабашка