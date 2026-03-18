„Там туристът е гост, а местните племена така са се вписали в природата, че живеят в симбиоза с нея, защото иначе не могат да оцелеят”, разказа журналистът и пътешественик Магдалена Гигова в предаването „Социална мрежа”. Тя сподели своите впечатления от Намибия – земя на безкрайни пустини и срещи с едни от най-древните култури в света.

Журналистът разказа за бушмените и това, че се считат за най-древния народ със запазен генофонд. В момента те наброяват около 90 000 души, живеещи в Ботсвана, Намибия и Замбия. Социалното им устройство е лишено от йерархия. „Там няма статус. Дори старейшината не е пръв сред равни, а е равен сред равни”, обясни Гигова. Притежанието на талант носи уважение, но не и привилегии. Вземането на решения става чрез общо събрание, в което участват всички, включително жените и децата.

"Непознатите земи": Намибия - царство на бушмените и дивите животни

По думите на Гигова ловът се извършва с малки лъкове и отровни стрели. След като животното бъде улучено, то бива проследявано с дни, докато се изтощи. Когато го намерят, цялото племе се събира, за да се подиграва на ловеца: „Ти пък най-дребния жираф ли намери?”, „Гледай колко лошо го застреля”.

Журналистът разказа още за племето химба, известно със своите жени с „медена кожа”. Те не използват вода за хигиена, а се мажат с паста от мазнина и стрити минерали от пустинята. Тази смес придава червения цвят на кожата им. Прическите им – дебели плитки, покрити с мазнина и пясък – показват социалния статус.

Магдалена Гигова обърна внимание и на племето хереро, чиито жени и до днес носят пищни викториански рокли с дълги ръкави в пустинната жега. Мъжете пък често са облечени в строги костюми или дрехи, напомнящи военни униформи.

Гигова сподели за изкачването на дюните „Биг Деди” и „45”, които са високи около 170 метра и се превземат трудно заради пясъка.

„Бушмените, когато видят бели хора, плачат, защото им е жал за нас. Жал им е, че живеем по начин, който не е съобразен с природата. Казват: „О, вие, горкичките, изобщо не живеете в съгласие с природата, имате толкова много неща, които не са ви необходими”. За тях всяка тревичка и всяка буболечка е живот”, заключи Гигова.

