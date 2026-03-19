Ескалацията на конфликта в Близкия изток повдига съществения въпрос дали военните действия ще постигнат политическите цели на САЩ и Израел и ще доведат до промяна в Иран. Според анализатори отговорът зависи както от развитието на бойните действия, така и от вътрешната устойчивост на иранския режим.

Конфликтът навлиза в нова фаза на удари по стратегически енергийни обекти в региона, включително газови съоръжения в Катар и находището „Южен Парс“. В ефира на предаването “Твоят ден” по NOVA NEWS журналистът Чавдар Стефанов подчерта, че всички военни усилия се концентрират върху енергетиката. Според него, който владее енергетиката, владее и световното управление. По думите му появата на нови ключови точки като Катар и остров Харк показва, че битката е не само военна, но и икономическа.

Ескалация в Близкия изток след удари по газови находища

Бившият взводен командир от израелската армия Николай Гълъбов определи координацията между САЩ и Израел като ключова и подчерта, че Америка не е въвлечена, а е партньор на Израел. Според него няма безизходица, а напротив - действията са добре координирани и прецизни. „Тръмп е изключително решителен и е готов да доведе конфликта до край“, смята Гълъбов.

По отношение на продължителността на бойните действия Гълъбов мисли, че три седмици на интензивен военен натиск ще са достатъчни, за да сложат край на конфликта. Чавдар Стефанов допуска той да продължи повече - около месец и половина.

Основен казус е и вътрешната ситуация в Иран. „Не виждам как Техеран ще се справи с протестите“, коментира Стефанов, като подчерта риска от „гладни бунтове“ на фона на икономическата криза и липсата на ресурси.

„Хизбула“ удари Южен Израел за първи път от началото на военната кампания срещу Иран

Европа засега остава встрани от прякото участие, но не и от последствията. Според Гълъбов европейците са пасивни, а това трябва да приключи, тъй като „светът се пренарежда“. “Действията на Доналд Тръмп стреснаха европейците”, допълни Стефанов.

Според анализаторите изходът от конфликта ще има дългосрочни последици не само за региона, но и за глобалния баланс.

Редактор: Ралица Атанасова