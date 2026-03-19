Дрон се разби в петролна рафинерия в индустриалната зона на червеноморското пристанище “Янбу”, съобщиха от Министерството на отбраната на Саудитска Арабия.

По-рано през деня от ведомството информираха, че е била прехваната балистична ракета, насочена към същото пристанище.

Засегнатият обект е рафинерията „Самреф“, която е съвместна собственост на саудитския държавен енергиен гигант „Арамко“ и компанията „Мобил Янбу Рифайнинг“ - дъщерно дружество на американската корпорация „ЕксънМобил“.

Това е второ нападение на рафинерия, собственост на компанията. По-рано този месец “Ройтерс” съобщи за удар по най-голямото предприятие за преработка на суров петрол на територията на Саудитска Арабия.

