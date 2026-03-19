Исландия е страната, в която равенството между половете е реалност. От 15 години тя заема първото място в Глобалния доклад за равенството между половете.

Сигрюн Мета и Стейнар израстват с идеята, че това дали си момче или момиче не трябва да определя какъв можеш да бъдеш. В Исландия равенството започва у дома. Мама и татко работят на пълен работен ден, а също така се грижат и за децата, готвенето и семейния хаос. Не е политическо изказване. Това е .. най- обикновен четвъртък.



„Не сме говорни за това. Ти пускаш пералнята и правиш основното почистване“, посочва Хялти Валур Торстейнсон.

Трендът Soft girl: Момичетата, които избират да не работят



„Хялти подрежда и готви. Ако той има свободно време да направи нещо, го прави. А ако аз имам време – аз го правя. Всъщност не говорим много за това. То просто се случва“ , твърди Маргрет Тора Ейнарсдотир.



Маргрет работи в младежки услуги, а Хялти е физиотерапевт. Петгодишната Сигрюн Мета току-що е станала първокласничка, а тригодишният Стейнар Мар е в детска градина. Малки хора, натоварени графици. Училището започва точно в 8:30 часа сутринта. И както повечето семейства, те се качват в колата. Исландия е сред страните с най-много автомобили на глава от населението.

„Поне когато децата са по-малки, много хора ги карат до училище. Особено през зимата, когато вали сняг и е студено“, твърди Хялти.

Особености на отглеждането на деца във Финландия (ВИДЕО)



Следобед обикновено той взима децата. Като човек на свободна практика Хялти може сравнително лесно да съобразява работата си със семейния живот. Държавата също подкрепя семействата. Те получават годишни детски надбавки – около 2800 долара на дете, плюс още малко над 1000 долара за деца под 7-годишна възраст. Ако доходите са по-високи, помощта е малко по-ниска. Исландия е и една от първите държави в света, която въвежда почти равноправен платен родителски отпуск още през 2000 година. Родителите продължават да получават около 80 процента от заплатата си.



„И двамата родители имат право на шест месеца отпуск, което е чудесно. А обикновено майката, която е родила, взима и шестте седмици, които не могат да се разделят“, Маргрет Ейнарсдотир



Крайните сезони в Исландия оформят ежедневието - през лятото почти не се стъмва, а през зимата почти няма светлина. Затова рутината става още по-важна. В дома на Маргрет и Хялти вечерята заедно е задължителна – дори, ако ежедневно поставят под съмнение факта, че зеленчуците всъщност са годни за ядене.

България е отстъпила над 20 места в световния индекс за равенство между половете



„Понякога ги ядат, понякога не. А ако зависеше от тях, щяха да ядат хамбургери, хот-дог и пица всеки ден“, твърди Хялти.



Когато става дума за възпитание, техният приоритет е ясен – да отгледат щастливи деца и да прекарват истинско „качествено време“ заедно като семейство. „По принцип се стараем да не сме много строги. Подхождаме по-спокойно и се опитваме да обсъждаме нещата. По-важно е човек да бъде добър, а не просто добре възпитан или дисциплиниран – да бъде мил с хората около себе си. Това е най-важното за нас“, категоричен е Хялти.



Какво правят правилно исландските родители? Може би това е спокойният начин, по който вземат малките решения всеки ден. „Равенството между половете не е нещо, за което мислим всеки ден. Но, разбира се, животът в Исландия ни влияе. Имаме еднакви очаквания и към двете деца и искаме едни и същи неща за тях. Това е просто хубав живот. Обичам да живея в Исландия и не бих искала да отглеждам децата си никъде другаде. Имаме семейство тук – това е нашият дом“, посочва Маргрет.

Редактор: Станимира Шикова